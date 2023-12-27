Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що фонд можуть зробити не на рівні ЄС, а на двосторонній основі. Зазначимо, що резервний план не потребує згоди усіх членів Євросоюзу.
До теми Орбан не виключає, що країни ЄС можуть виділити Україні 50 мільярдів євро і без Угорщини
"Усі члени ЄС або охочі, наприклад, там 26 країн, внесуть внески у цей фонд і не потрібно голосування на рівні європейських структур, де діють особливі правила. Де Орбан може брати в заручники 26 членів", – сказав Осипенко.
Тобто так країни Євросоюзу можуть допомогти Україні на бізнесовому рівні. Вони можуть внести кошти у фонд, а він вже передаватиме їх українській державі й так покриватиме дефіцит бюджету України.
Європейський Союз, якщо він зробив такий стратегічний крок – дав можливість почати переговори Україні з ЄС, він, сказавши "А", змушений буде сказати й "Б". У будь-якому випадку допомога буде,
– наголосив політолог-міжнародник.
Фінансова допомога Україні від ЄС: головне
- Євросоюз не схвалив виділення 50 мільярдів євро для української держави 14 та 15 грудня на саміті Європейської ради у Брюсселі. Згоди не було через Угорщину. Прем'єр країни Віктор Орбан наклав вето на додаткові кошти для України. Розгляд питання перенесли на 1 лютого 2024 року.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни ЄС схвалять рішення щодо 50 мільярдів євро допомоги для України. Це можуть зробити попри незгоду Угорщини.
- Євросоюз вигадав новий план, як допомогти Україні. Його умови ще обговорюються. Точна сума залежатиме від потреб української держави. Якщо серед основних учасників будуть країни з високими кредитними рейтингами, то Євросоюз зможе обійти вето Угорщини.
- Схема передбачатиме надання державами гарантій до бюджету ЄС. Це дозволить запозичити в інтересах України кошти на ринках капіталу. Однак там будуть лише кредити, грантів не буде. Утім держави-члени можуть вирішити надати гранти на двосторонній основі.