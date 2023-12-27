Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что фонд могут сделать не на уровне ЕС, а на двусторонней основе. Отметим, что резервный план не требует согласия всех членов Евросоюза.
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"Все члены ЕС или желающие, например, там 26 стран, внесут взносы в этот фонд и не нужно голосование на уровне европейских структур, где действуют особые правила. Где Орбан может брать в заложники 26 членов", – сказал Осипенко.
То есть, так страны Евросоюза могут помочь Украине на бизнесовом уровне. Они могут внести средства в фонд, а он уже будет передавать их украинскому государству и так будет покрывать дефицит бюджета Украины.
Европейский Союз, если он сделал такой стратегический шаг – дал возможность начать переговоры с ЕС, он, сказав "А", вынужден будет сказать и "Б". В любом случае помощь будет,
– подчеркнул политолог-международник.
Финансовая помощь Украине от ЕС: главное
- Евросоюз не одобрил выделение 50 миллиардов евро для украинского государства 14 и 15 декабря на саммите Европейского совета в Брюсселе. Согласия не было из-за Венгрии. Премьер страны Виктор Орбан ветировал дополнительные средства для Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на 1 февраля 2024 года.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны ЕС одобрят решение насчёт 50 миллиардов евро помощи для Украины. Это могут сделать, несмотря на несогласие Венгрии.
- Евросоюз придумал новый план, как помочь Украине. Его условия еще не обсуждаются. Точная сумма будет зависеть от потребностей украинского государства. Если среди основных участников будут страны с высокими кредитными рейтингами, Евросоюз сможет обойти вето Венгрии.
- Схема будет предусматривать предоставление государствами гарантий в бюджет ЕС. Это позволит заимствовать в интересах Украины денежные средства на рынках капитала. Однако там будут только кредиты, грантов не будет. Впрочем, государства-члены могут решить предоставить гранты на двусторонней основе.