"Питання вже вирішене": що буде з допомогою Україні та Ізраїлю від США

У Конгресі США вже найближчим часом планують розглянути законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю. Очевидно, відбулося це на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Якщо допомогу Україні все ж надаватимуть в кредит, то нового законопроєкту для цього можуть не створювати. Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Пошук компромісу

Ризики великої війни на Близькому Сході можуть підштовхнути Конгрес США до рішучіших дій, зокрема у підтримці своїх партнерів. Мовиться як про Ізраїль, так і про Україну та Тайвань. Нагадаємо, що наразі пакет допомоги, який раніше ухвалив Сенат США, об'єднує ці три країни.

Чи розділять ці пакети – велике питання. Оскільки процедурно, якщо їх розділити, то їх має затвердити спочатку Сенат, а вже потім Конгрес. Враховуючи, що допомога як Україні, так і Ізраїлю потрібна була ще "позавчора", то демократи та республіканці шукатимуть компроміси та точки дотику в межах ініційованого Білим домом пакета про спільну допомогу,

– наголосив Олексій Буряченко.

Ймовірно, якщо все ж у Конгресі знову розглядатимуть спільний пакет підтримки, то його конфігурація може змінитися. Зокрема, допомога може бути у кредит, про що говорив спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Думаю, що і демократи, і Байден, враховуючи ситуацію, можуть піти не на те, що хотіли. Вони планували, щоб допомога йшла у вигляді гранту, була безповоротною. Але якщо республіканці наполягатимуть на кредиті – це буде все одно серйозна допомога, як для України, так і для Ізраїлю. Це цікава геополітична комбінація", – зауважив політолог.

Власне тому, поштовхом для виділення допомоги Україні може стати якраз атака Ірану на Ізраїль. Хоч, можна припустити, що Росія планувала, що це навпаки розпорошить сили Заходу.

Серйозний сигнал від США

Нагадаємо, що у спільному пакеті допомоги на 93 мільярди доларів, найбільшу суму мали виділити України. Якщо точніше, законопроєкт включає:

61 мільярди доларів для України;

14 мільярдів доларів для Ізраїлю;

4,83 мільярда на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайвань.

Ізраїль не настільки зараз потребує допомоги. У них дуже потужні Збройні Сили, потужна протиракетна допомога. Це голосування за підтримку Ізраїля я сприймаю як геополітичне позиціонування та показ сили Сполучених Штатів. Це превентивна дія. Думаю, на цьому тижні проголосують за пакет допомоги Ізраїлю та Україні. Якщо його навіть розділять, то перше проголосують за Ізраїль, але найближчим часом – і за Україну. Це питання вже вирішене,

– наголосив Буряченко.

На думку політолога, кредитні умови підтримки України, не є такою суттєвою умовою, щоб заново відправляти законопроєкт у Сенат. Зрештою, його загальні обриси залишатимуться такими ж, як і планували спочатку.

"Після допомоги для Ізраїлю та Україні, Сполучені Штати подадуть серйозний превентивний сигнал авторитарним режимам: як Росії, так і Ірану", – підсумував політолог.

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