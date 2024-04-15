Це сталося під час розмови глав Республіканської та Демократичної партії США із президентом Джо Байденом. Допомогу Ізраїлю та Україні у Палаті представників можуть розглянути вже цього тижня.

До теми Можуть пришвидшитись: чи вплине атака Ірану на Ізраїль на виділення США допомоги для України

Конгресмени погодилися діяти швидко щодо допомоги

На пресконференції в Нью-Йорку демократ Чак Шумер висловив оптимізм, що цього тижня може бути досягнутий прогрес у наданні допомоги як Ізраїлю, так і Україні.

Шумер підкреслив, що найбільш ефективним методом надання допомоги цим країнам є схвалення Палатою представників прийнятого Сенатом Додаткового закону про національну безпеку, який включає положення про допомогу обом країнам.

Попри те, що Сенат ухвалив пакет на 95 мільярдів доларів у лютому, спікер Палати представників Майк Джонсон досі не поставив його на голосування.

Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю відновити свою протиракетну оборону і протидію безпілотникам – це негайне ухвалення цього доповнення. Ізраїль витратив близько мільярда доларів на свою оборону, і доповнення до закону про безпеку поповнить ті засоби протиракетної оборони й захисту від безпілотників, які є в системі "Стріла", системі "Праща Давида" і "Залізному куполі",

– сказав Шумер.

До цього 14 квітня президент Байден провів дискусії з ключовими лідерами Конгресу, включаючи лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, спікера Палати представників Майка Джонсона, лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса і лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скалізе оголосив у суботу, що цього тижня Палата представників скоригує свій графік, щоб "зосередитися на законодавстві на підтримку Ізраїлю і притягненні до відповідальності Ірану та його терористичних союзників". Конкретні деталі законопроєкту не були оприлюднені, що залишає невизначеність щодо того, чим він може відрізнятися від версії Сенату.

США можуть вже цього тижня розглянути допомогу Україні