Это произошло во время разговора глав Республиканской и Демократической партии США с президентом Джо Байденом. Помощь Израилю и Украине в Палате представителей могут рассмотреть уже на этой неделе.

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Конгрессмены согласились действовать быстро по помощи

На пресс-конференции в Нью-Йорке демократ Чак Шумер выразил оптимизм, что на этой неделе может быть достигнут прогресс в оказании помощи как Израилю, так и Украине.

Шумер подчеркнул, что наиболее эффективным методом оказания помощи этим странам является одобрение Палатой представителей принятого Сенатом Дополнительного закона о национальной безопасности, который включает положения о помощи обеим странам.

Несмотря на то, что Сенат принял пакет на 95 миллиардов долларов в феврале, спикер Палаты представителей Майк Джонсон до сих пор не поставил его на голосование.

Лучший способ помочь Израилю восстановить свою противоракетную оборону и противодействие беспилотникам – это немедленное принятие этого дополнения. Израиль потратил около миллиарда долларов на свою оборону, и дополнение к закону о безопасности пополнит те средства противоракетной обороны и защиты от беспилотников, которые есть в системе "Стрела", системе "Праща Давида" и "Железном куполе",

– сказал Шумер.

До этого 14 апреля президент Байден провел дискуссии с ключевыми лидерами Конгресса, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера, спикера Палаты представителей Майка Джонсона, лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса и лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализе объявил в субботу, что на этой неделе Палата представителей скорректирует свой график, чтобы "сосредоточиться на законодательстве в поддержку Израиля и привлечении к ответственности Ирана и его террористических союзников". Конкретные детали законопроекта не были обнародованы, что оставляет неопределенность относительно того, чем он может отличаться от версии Сената.

США могут уже на этой неделе рассмотреть помощь Украине