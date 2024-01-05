Снайпери дивувалися: в СБУ розповіли, як захищали дорогу життя під Бахмутом і врятували ситуацію
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки України продовжує показувати деталі роботи своїх бійців. Цього разу розповіли про роботу снайперів Центру спеціальних операцій "А", які воюють із 2014 року.
Голова СБУ Василь Малюк говорить, що в цивільному житті бійці були чемпіонами світу зі снайпінгу. Тепер, під час повномасштабної війни, вони виконують найскладніші завдання в найгарячіших точках.
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Хто тримав дорогу життя під Бахмутом і чому вона була такою важливою
Це був основний логістичний маршрут і висота. Якби росіяни перебили її, захисники Бахмута потрапили би в оточення, були б величезні втрати. Окупанти прагнули або змусити бійців здатися, або знищити їх, тож утримати дорогу було надважливо.
Дорога життя під Бахмутом / Скриншот 24 Каналу
Окрім оточення Бахмута, втрата дороги загрожувала й іншим містам. Ворог міг би рухатися далі, на Часів Яр, Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ.
Підрозділ "Гонор" тримав посадку, яка примикала безпосередньо до дороги життя, а також саму дорогу життя. Це переважно молоді хлопці, дуже круті, всі з характером. Вони були останнім рубіконом, який не давав ворогу перерізати цю дорогу і знищити логістичне сполучення Бахмута. Ворог також був у цій посадці, щодня і навіть вночі намагаючись штурмувати її,
– згадують снайпери.
Відтак, першочерговою задачею стало відсунути ворога саме від цієї посадки.
Робота снайперів ЦСО "А" під Бахмутом / Скриншоти 24 Каналу
Як росіяни намагалися прорвати дорогу життя
Вони кинули туди найбільш боєздатні, найбільш успішні підрозділи – ПВК "Вагнера". І це виглядало як навала, згадують бійці.
"Гонор" рубався за одну посадку на характері. Росіяни стягнули туди величезні сили і використовували нереальну кількість артилерії, ПТУРів, інших вогневих засобів.
Ситуація вже була катастрофічна, і в них вже майже вийшло взяти цю останню дорогу. І в той момент прийняли рішення щодо перекидання сил ЦСО "А" саме на дорогу життя. Найбільш дієвими, найбільш ефективними засобами в той час на тій території були снайперські пари, оператори вогневих засобів і засобів розвідки,
– коментують ті події снайпери.
Як снайпери ЦСО "А" допомогли відстояти дорогу життя під Бахмутом
В середині лютого вони прибули на околиці міста і працювали в складі малих тактичних груп, прикриваючи наших військових. Їхнім завданням було знищити якомога більше окупантів. А для цього треба було "зайти туди, де нас не чекають, зробити щось максимально ефективне і піти".
Такою ділянкою обрали частину дороги життя біля Хромового. Там вагнерівці найближче підійшли до дороги і вже могли обстрілювати її з кулемета. Вночі по тих позиціях працювали снайпери – буквально перед передовими позиціями "Гонора".
Загалом дистанції між позиціями були дуже маленькі, бо ворог стрімко просувався. Прігожин тоді обіцяв, що от-от візьме Бахмут в кільце.
Робота снайперів ЦСО "А" під Бахмутом / Скриншоти 24 Каналу
Снайпери обрали ніч для роботи не просто так: тоді росіяни почувалися безпечніше та скупчувалися в якомусь місці, де можна було сховатися і пересидіти до ранку. Саме ці місця і виявляли снайпери Служби безпеки.
Але для них ця робота виявилася неочікувано дивною. Причина – окупантів було дуже багато.
Для снайпера це було трошки... Стільки пострілів за ніч... Зазвичай снайпер виходить на позицію і може там до п'яти днів спостерігати, зробивши один-два постріли. А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по 30 пострілів. Уже по третій магазин думали іти. Не розраховували, що стільки буде ворогів,
– ділиться один із бійців ЦСО "А".
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