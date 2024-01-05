Україну збурило гучне викриття СБУ: увечері 4 січня стало відомо про те, що Служба безпеки України викрила власника однієї з найбільших компаній в Україні, яка виготовляє вироби з гуми та пластмаси. Чоловіка підозрюють у тому, що його компанія постачала до Росії засоби тактичної медицини.
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Нові деталі щодо незаконної діяльності "Київгуми"
Так, попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на Росію вже після початку великої війни. Це і інвойси, і переписка безпосередньо з клієнтами в Росії, і слова вдячності від самих окупантів. Багато цікавої інформації знайшли і в комп'ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.
Переписка представників "Київгуми" та росіян / Фото джерела 24 Каналу
Хоча в компанії і заявлять, що поставляли товари тактичної медицини виключно в Естонію, насправді прибалтійська фірма була лише "прокладкою". Наприклад, директорка відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкується із представником російської ООО "МКТ".
Так само вона пише й естонським менеджерам – мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи – з копією на засновника української компанії Антона Кравця. До речі, суд сьогодні обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Окремим свідченням у цій справі є навіть пости у "ВКонтактє", де окупанти радіють, що їм на передову привозили джгути українського виробництва – на фото чітко видно коробки "Київгуми" і дату виготовлення.
На упаковці чітко зазначено дату та адресу компанії / Фото джерела 24 Каналу
Окупант у російській соцмережі навіть здивувався такій поставці та назвав її непоясненною.
Окупант підкреслив, що дата виготовлення продукції – липень 2022. Велика війна уже була в розпалі / Фото джерела 24 Каналу
Наші джерела в правоохоронних органах заявляють: будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсти" за невідомо що та спроби "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база у цій справі є вичерпною і суттєвою.
Що відомо про незаконну діяльність "Київгуми"
- СБУ 4 січня викрила одне із підприємств на Київщині, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до Росії.
- Відомо, що протягом 2022 – 2023 років до Росії переправили декілька партій тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 мільйонів у гривневому еквіваленті.
- Слідчі встановили, що нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн. Там фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в Євросоюзі. Та насправді після одержання продукції іноземна структура відправляла вироби в Росію.
- На території країни-агресора тактичні медичні засоби потрапляли до підсанкційних російських компаній, які спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. А далі продукція надходила до індивідуальних аптечок окупантів, які воюють проти Сил оборони України.
- Іще окупанти направляли медзасоби до російських військових шпиталів у тимчасово окупованих регіонах України.
- При цьому власник компанії розкручував власний імідж як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям. На думку слідства, таким чином він приховував злочинну діяльність.
- Під час обшуків виявлено мобільні телефони, комп'ютери та документацію із доказами оборудки.
- Власнику компанії повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна.