Украину всколыхнуло громкое разоблачение СБУ: вечером 4 января стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила владельца одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы. Мужчину подозревают в том, что его компания поставляла в Россию средства тактической медицины.

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Новые детали незаконной деятельности "Киевгумы"

Так, несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании, достаточно подтверждений работы на Россию уже после начала большой войны. Это и инвойсы, и переписка напрямую с клиентами в России, и слова благодарности от самих оккупантов. Много интересной информации обнаружили и в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда.

Переписка представителей "Киевгумы" и россиян / Фото источники 24 Канала

Хотя в компании и заявят, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле прибалтийская фирма была лишь "прокладкой". К примеру, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общается с представителем российского ООО "МКТ".

Так же она пишет и эстонским менеджерам – мол, товар пойдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву. Все письма – с копией на основателя украинской компании Антона Кравца. Кстати, суд сегодня избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Отдельное свидетельство по этому делу – даже посты во "ВКонтакте", где оккупанты радуются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства. На фото отчетливо видны коробки "Киевгумы" и дата изготовления.



На упаковке четко указана дата и адрес компании / Фото источники 24 Канала

Оккупант в российской соцсети даже удивился такой поставке и назвал ее необъяснимой.



Оккупант подчеркнул, что дата изготовления продукции – июль 2022 года. Большая война уже была в разгаре / Фото источники 24 Канала

Наши источники в правоохранительных органах заявляют: любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "мести" за неизвестно что и попыткам "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами. Доказательная база по этому делу исчерпывающая и существенная.

Что известно о незаконной деятельности "Киевгумы"