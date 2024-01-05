Украину всколыхнуло громкое разоблачение СБУ: вечером 4 января стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила владельца одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы. Мужчину подозревают в том, что его компания поставляла в Россию средства тактической медицины.
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Новые детали незаконной деятельности "Киевгумы"
Так, несмотря на все заявления о патриотизме и честном бизнесе от руководства компании, достаточно подтверждений работы на Россию уже после начала большой войны. Это и инвойсы, и переписка напрямую с клиентами в России, и слова благодарности от самих оккупантов. Много интересной информации обнаружили и в компьютере гендиректора "Киевгумы" Андрея Острогруда.
Переписка представителей "Киевгумы" и россиян / Фото источники 24 Канала
Хотя в компании и заявят, что поставляли товары тактической медицины исключительно в Эстонию, на самом деле прибалтийская фирма была лишь "прокладкой". К примеру, директор отдела логистики "Киевгумы" Татьяна Мысак напрямую общается с представителем российского ООО "МКТ".
Так же она пишет и эстонским менеджерам – мол, товар пойдет в Кронштадт, Санкт-Петербург и Москву. Все письма – с копией на основателя украинской компании Антона Кравца. Кстати, суд сегодня избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Отдельное свидетельство по этому делу – даже посты во "ВКонтакте", где оккупанты радуются, что им на передовую привозили жгуты украинского производства. На фото отчетливо видны коробки "Киевгумы" и дата изготовления.
На упаковке четко указана дата и адрес компании / Фото источники 24 Канала
Оккупант в российской соцсети даже удивился такой поставке и назвал ее необъяснимой.
Оккупант подчеркнул, что дата изготовления продукции – июль 2022 года. Большая война уже была в разгаре / Фото источники 24 Канала
Наши источники в правоохранительных органах заявляют: любые попытки защиты апеллировать к патриотизму, "мести" за неизвестно что и попыткам "остановить честный бизнес" перекрываются четкими фактами. Доказательная база по этому делу исчерпывающая и существенная.
Что известно о незаконной деятельности "Киевгумы"
- СБУ 4 января разоблачила одно из предприятий Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в Россию.
- Известно, что в течение 2022 – 2023 годов в Россию переправили несколько партий тактических жгутов и бинтов собственного производства на общую сумму более 40 миллионов в гривневом эквиваленте.
- Следователи установили, что нелегальный маршрут проходил через одну из европейских стран. Там фигуранты создали подконтрольную фирму, которая заказывала товар якобы для продажи в Евросоюзе. Но на самом деле после получения продукции иностранная структура отправляла изделия в Россию.
- На территории страны-агрессора тактические медицинские средства попадали в подсанкционные российские компании, специализирующиеся на поставках амуниции для российских войск. А дальше продукция поступала в индивидуальные аптечки оккупантов, которые воюют против Сил обороны Украины.
- Еще оккупанты направляли медсредства в российские военные госпитали во временно оккупированных регионах Украины.
- При этом владелец компании раскручивал собственный имидж в качестве волонтера, передающего медицинские товары украинским бойцам. По мнению следствия, таким образом он скрывал преступную деятельность.
- В ходе обысков обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документация с доказательствами сделки.
- Владельцу компании сообщили о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.