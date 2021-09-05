Дорогі джипи, Ан-2 та підлітки-контрабандисти: підсумки потужної операції "Карпати-2021"

У Чернівецькій та Закарпатській областях завершилася міжвідомча операція "Карпати-2021". Під час якої прикордонникам вдалось вилучити у контрабандистів товари на мільйони гривень, потужні джипи, літальні апарати, зброю та тепловізори.

Які грошові потоки обертаються у цьому нелегальному бізнесі та чому рядові перемитники стають інвалідами ще у молодому віці – читайте далі.

До теми У Польщі викрили підпільну тютюнову фабрику: затримали 7 українців

Експерти підрахували, лише за останні 3 роки через нелегальні цигаркові потоки бюджет України не отримав до 10 мільярдів гривень. А країна зазнала величезних іміджевих втрат.

Міжвідомча операція "Карпати-2021", яку провели прикордонники разом з колегами на Буковині та у Закарпатті, показала, що кримінальні схеми – далекі від досконалості. Менш ніж за 2 місяці перемитники втратили товару на мільйони гривень та багато коштовної техніки. Дісталося і нелегальним мігрантам, яких затримували поодинці та групами.



Під час "Карпати-2021" вдалось затримати нелегальних мігрантів / Фото МВС

Той, хто вважає пачкарство на "зеленому" кордоні безвинним підробітком, дуже помиляється. Звісно, "фура", що прямує через пункт пропуску, візьме "на борт" значно більше нелегального тютюну. Однак контрабанда "на асфальті", як називає цю схему злочинний світ, по кишені далеко не всім.

Натомість гарно організовані хлопці з прикордонних сіл беруть натиском та молодечим завзяттям. Та й просять за роботу небагато.

Контрабанда у селищі Красноїльськ

У селищі Красноїльськ на Буковині 90% населення розмовляє румунською. Взимку, під час святкування Маланки, на його вулицях повно туристів. Однак після карнавалу чужинцям тут не надто раді.

Щойно свята закінчуються, вчорашні ряжені відкривають інший сезон – тютюновий. До Румунії – усього кілька кілометрів. До кордону тягнуться десятки таємних стежок. На кожній прикордонний наряд не виставиш.

Товарна контрабанда, яка й досі не є в Україні злочином, стала головним заробітком для багатьох мешканців тутешніх сіл. Спіймали – штраф та конфіскація ящиків. Тож про тишу на цій ділянці прикордонники давно забули. Навіть попереджувальні постріли не завжди зупиняють порушників. Вони просто кидають ящики і тікають.



Контрабанда стала головним заробітком для багатьох українців / Фото МВС

У підпільній ієрархії контрабандистів – декілька каст. Найнижча – так звані верблюди. За один рейд "верблюд" отримує від 50 євро. І серед них – чимало підлітків.

"16 – 17 років може бути. Можуть навіть і з 15 років займатися протиправною діяльністю", – зазначив заступник начальника відділу прикордонної служби "Красноїльськ" Вадим Шевчук.

Стаж пересічного "верблюда" короткий

Пробігти до десятка кілометрів горами, коли за плечима до пів центнера ваги, до снаги не кожному. До загону екстремалів потрапляють найміцніші. Та все одно – стаж пересічного "верблюда" короткий.

"Якщо він починає там в 15 – 16 років займатися, то до 5 до 6 років в нього починає боліти спина. Тобто виникають проблеми зі здоров'ям", – наголосив Вадим Шевчук.



Серед контрабандистів – підлітки / Скриншот з відео

Їхні "професійні" хвороби – захворювання суглобів та міжхребцеві грижі. Не додають також здоров'я і переохолодження та вживання стимуляторів.

Зазвичай, скалічених "верблюдів" просто списують. Втім, декому вдається піднятися "кар'єрною драбиною" і дорости до "розвідника", на місцевому сленгу – "фішкаря".

Чужі автомобілі на дорогах "пеленгують" навіть діти. Проте робота в горах – для досвідчених, адже саме від пильності "фішкарів" залежить результат "операції".

"Дивляться, щоб не було прикордонників. Займають вигідні позиції, щоб було видно. І надають інформацію, щоб ті, які вже безпосередньо несуть цигарки, могли потрапити до державного кордону безперешкодно", – розповів заступник начальника відділу прикордонної служби "Красноїльськ".

Скільки заробляють контрабандисти

В арсеналі "дозорних" – якісна оптика, радіостанції і тепловізори. На це грошей не шкодують, бо один успішний "рейс" приносить до 10 тисяч євро прибутку.

Левова частка осідає у кишенях організаторів схем. Саме вони купують цигарки, коштовні ґаджети, формують передові загони та домовляються про безпечні "коридори" із суміжною стороною.

Зверніть увагу Ексдепутат з Угорщини, впійманий на кордоні України, уник покарання за контрабанду

Аби підвезти товар ближче до кордону, найкраще підходять потужні джипи. Можливості однієї з машин, яких тут називають "робочими", нам продемонстрували у високогірному підрозділі "Фальків".

Цей Mitsubishi Pajero з контрабандою на чверть мільйона гривень "зеленим беретам" вдалось затримати кілька місяців тому. Він добряче пошарпаний, однак, досі на ходу. Схожий позашляховик у Британії можна купити за 3 тисячі євро. Стільки ж знадобиться на "тюнінг" та якісні шини. Зовнішній вигляд значення не має.



Mitsubishi Pajero, який затримали прикордонники / Скриншот з відео

"З нього виймають всі місця для сидінь. І от при такій маніпуляції в транспортний засіб влазить приблизно десь 30 ящиків цигарок", – пояснив заступник начальника відділу прикордонної служби "Фальків" Роман Горбонос.



Контрабандисти виймають сидіння, аби помістити більше товару / Скриншот з відео

У поєдинку із "зеленими беретами" пачкарі далеко не завжди виходять переможцями. А тому виживають лише ті, хто має достатньо капіталу, аби покрити збитки.

"Затримали машину, 2 – 3 рази зловили, вони втрачають гроші, не мають за що закупити цигарки. І все – вони вже їдуть на заробітки, заробляти гроші", – пояснив Вадим Шевчук.

Контрабандисти взялись за схеми у небі

У тютюновому бізнесі легко втратити здоров'я і гроші. Втім, є стихія, де фінансові ризики значно менші. І це – небо.

Більше тут Після приземлення хотіли втекти на авто: перехоплення літака, причетного до контрабанди

Останнім часом авіаперевезення користуються у пачкарів все більшою популярністю. Квадрокоптери, аерошути, мотодельтаплани і навіть літаки не потребують багато людей та головне – їх складно відстежити й затримати.

Якщо дрон чи дельтаплан здатні переправити усього кілька ящиків, то з літаками все серйозніше. Один успішний політ – це до 15 тисяч євро чистого прибутку.



Контрабандисти за допомогою літака можуть заробити до 15 тисяч євро / Скриншот з відео Держприкордонслужби

"Досить важко протидіяти такому роду протиправної діяльності, окрім як наявності попереджувальної інформації про готування та організаторів. Іншими шляхами затримати неможливо", – зазначив оперативний співробітник Держприкордонслужби України.

Наприклад, цей Ан-2 затримали просто в розпал операції. Його політ зафіксували прикордонники відділу "Порубне". А приземлився він за десятки кілометрів від кордону – аж на Івано-Франківщині.

Прикордонники затримали Ан-2 з контрабандою: дивіться відео

Придбати такого списаного трудівника в Україні – цілком реально. Однак купити літак – лише пів справи. Набагато важче знайти пілота.

Та все ж найбільше ризикують і ті, хто скидає ящики під час польоту, бо на суміжній території Ан-2 не приземляється. Все відбувається на висоті і без парашута.

Випадків, коли услід за цигарками з літака випадали контрабандисти, на щастя, не зафіксовано. Наразі… А от катастрофи з дельтапланами траплялися вже не раз. Що вкотре підтверджує – доля перемитника – важка і небезпечна хоч на землі, хоч у небі.

Про те, чому італійський острів Лампедуза перетворився на осередок нелегальних мігрантів – дивіться у програмі.