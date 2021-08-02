За інформацією слідчих, зловмисники займалися виготовленням незаконних тютюнових виробів зі серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах.

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Деталі роботи підпільної тютюнової фабрики

Учасників групи підозрюють у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема Німеччини та Великої Британії.

Підпільна фабрика була розташована на території Новодворів. Правоохоронці виявили 2 великих виробничих цехи, розділені на декілька приміщень.

З приміщень зловмисників вилучили

повністю обладнану робочу виробничу лінію,

професійну пакувальну машину,

генератор електроенергії,

сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній,

багато матеріалів для виробництва.

Крім того, конфіскували понад 1,6 мільйона штук нелегальних сигарет і понад 13 тонн готового тютюну. Вартість вилученого товару становить приблизно 8 мільйонів злотих (1,75 мільйона євро).



У Польщі викрили підпільну тютюнову фабрику / Фото Straz Graniczna

Затриманим загрожує в'язниця

Загалом під час рейду затримали 16 людей, серед яких 7 – українці.

Затриманим пред'явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одному зі зловмисників додатково інкримінують управління цією групою. Усіх також підозрюють у незаконному виробництві сигарет, незаконному продажу товарів, позначених підробленим акцизним знаком.

Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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