За інформацією слідчих, зловмисники займалися виготовленням незаконних тютюнових виробів зі серпня 2020 року у Воломіні, Варшаві та інших населених пунктах.
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Деталі роботи підпільної тютюнової фабрики
Учасників групи підозрюють у розповсюдженні та контрабанді нелегального товару до країн Західної Європи, зокрема Німеччини та Великої Британії.
Підпільна фабрика була розташована на території Новодворів. Правоохоронці виявили 2 великих виробничих цехи, розділені на декілька приміщень.
З приміщень зловмисників вилучили
- повністю обладнану робочу виробничу лінію,
- професійну пакувальну машину,
- генератор електроенергії,
- сигарети, упаковані в картонні коробки з логотипами популярних тютюнових компаній,
- багато матеріалів для виробництва.
Крім того, конфіскували понад 1,6 мільйона штук нелегальних сигарет і понад 13 тонн готового тютюну. Вартість вилученого товару становить приблизно 8 мільйонів злотих (1,75 мільйона євро).
У Польщі викрили підпільну тютюнову фабрику / Фото Straz Graniczna
Затриманим загрожує в'язниця
Загалом під час рейду затримали 16 людей, серед яких 7 – українці.
Затриманим пред'явили звинувачення в участі в організованій злочинній групі. Одному зі зловмисників додатково інкримінують управління цією групою. Усіх також підозрюють у незаконному виробництві сигарет, незаконному продажу товарів, позначених підробленим акцизним знаком.
Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.
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