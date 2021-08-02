По информации следователей, злоумышленники занимались изготовлением незаконных табачных изделий с августа 2020 года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.
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Детали работы подпольной табачной фабрики
Участников группы подозревают в сбыте и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности Германии и Великобритании.
Подпольная фабрика была расположена на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили 2 крупных производственных цеха, разделенные на несколько помещений.
Из помещений злоумышленников изъяли
- полностью оборудованную рабочую производственную линию,
- профессиональную упаковочную машину,
- генератор электроэнергии,
- сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний,
- много материалов для производства.
Кроме того, конфисковали более 1,6 миллиона штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака. Стоимость изъятого товара составляет примерно 8 миллионов злотых (1,75 миллиона евро).
В Польше разоблачили подпольную табачную фабрику / Фото Straz Graniczna
Задержанным грозит тюрьма
Всего во время рейда задержали 16 человек, среди которых 7 – украинцы.
Задержанным предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе. Одному из злоумышленников дополнительно инкриминируют управление этой группой. Всех подозревают в незаконном производстве сигарет, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
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