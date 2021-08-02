По информации следователей, злоумышленники занимались изготовлением незаконных табачных изделий с августа 2020 года в Воломине, Варшаве и других населенных пунктах.

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Детали работы подпольной табачной фабрики

Участников группы подозревают в сбыте и контрабанде нелегального товара в страны Западной Европы, в частности Германии и Великобритании.

Подпольная фабрика была расположена на территории Новодворов. Правоохранители обнаружили 2 крупных производственных цеха, разделенные на несколько помещений.

Из помещений злоумышленников изъяли

полностью оборудованную рабочую производственную линию,

профессиональную упаковочную машину,

генератор электроэнергии,

сигареты, упакованные в картонные коробки с логотипами популярных табачных компаний,

много материалов для производства.

Кроме того, конфисковали более 1,6 миллиона штук нелегальных сигарет и более 13 тонн готового табака. Стоимость изъятого товара составляет примерно 8 миллионов злотых (1,75 миллиона евро).



В Польше разоблачили подпольную табачную фабрику / Фото Straz Graniczna

Задержанным грозит тюрьма

Всего во время рейда задержали 16 человек, среди которых 7 – украинцы.

Задержанным предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе. Одному из злоумышленников дополнительно инкриминируют управление этой группой. Всех подозревают в незаконном производстве сигарет, незаконной продаже товаров, обозначенных поддельным акцизным знаком.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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