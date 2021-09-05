Дорогие джипы, Ан-2 и подростки-контрабандисты: итоги мощной операции "Карпаты-2021"

В Черновицкой и Закарпатской областях завершилась межведомственная операция "Карпаты-2021". Во время которой пограничникам удалось изъять у контрабандистов товары на миллионы гривен, мощные джипы, летательные аппараты, оружие и тепловизоры.

Какаие денежные потоки вращаются в этом нелегальном бизнесе и почему рядовые контрабандисты стают инвалидами еще в молодом возрасте – читайте далее.

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Эксперты подсчитали, только за последние 3 года из-за нелегальных сигаретных потоков бюджет Украины не получил до 10 миллиардов гривен. А страна понесла огромные имиджевые потери.

Межведомственная операция "Карпаты-2021", которую провели пограничники вместе с коллегами на Буковине и в Закарпатье, показала, что криминальные схемы – далеки от совершенства. Менее чем за 2 месяца контрабандисты потеряли товара на миллионы гривен и много ценной техники. Досталось и нелегальным мигрантам, которых задерживали поодиночке и группами.



Во время "Карпаты-2021" удалось задержать нелегальных мигрантов / Фото МВД

Тот, кто считает контрабанду на "зеленой" границе невинной подработкой, очень ошибается. Конечно, "фура", направляющийся через пункт пропуска, возьмет "на борт" гораздо больше нелегального табака. Однако контрабанда "на асфальте", как называет эту схему преступный мир, по карману далеко не всем.

Зато хорошо организованные ребята из приграничных сел берут напором и молодецким задором. Да и просят за работу немного.

Контрабанда в поселке Красноильск

В поселке Красноильск на Буковине 90% населения разговаривает на румынском. Зимой, во время празднования Маланки, на его улицах полно туристов. Однако после карнавала чужакам здесь не слишком рады.

Как только праздники заканчиваются, вчерашние ряженые открывают другой сезон – табачный. До Румынии – всего несколько километров. К границе тянутся десятки тайных троп. На каждой пограничный наряд не выставишь.

Товарная контрабанда, которая до сих пор не является в Украине преступлением, стала главным заработком для многих жителей здешних сел. Поймали – штраф и конфискация ящиков. Поэтому о тишине на этом участке пограничники давно забыли. Даже предупредительные выстрелы не всегда останавливают нарушителей. Они просто бросают ящики и убегают.



Контрабанда стала главным заработком для многих украинцев / Фото МВД

В подпольной иерархии контрабандистов – несколько каст. Самая низкая – так называемые верблюды. За один рейд "верблюд" получает от 50 евро. И среди них – немало подростков.

"16 – 17 лет может быть. Могут даже и с 15 лет заниматься противоправной деятельностью", – отметил заместитель начальника отдела пограничной службы "Красноильск" Вадим Шевчук.

Стаж рядового "верблюда" короткий

Пробежать до десятка километров по горам, когда за плечами до полцентнера веса, по силам не каждому. В отряд экстремалов попадают самые крепкие. Но все равно – стаж рядового "верблюда" короткий.

"Если он начинает там в 15 – 16 лет заниматься, то до 5 до 6 лет у него начинает болеть спина. То есть возникают проблемы со здоровьем", – подчеркнул Вадим Шевчук.



Среди контрабандистов – подростки / Скриншот из видео

Их "профессиональные" болезни – заболевания суставов и межпозвонковые грыжи. Не добавляют также здоровья и переохлаждения и употребление стимуляторов.

Обычно, искалеченных "верблюдов" просто списывают. Впрочем, кое-кому удается подняться по "карьерной лестнице" и дорасти до "разведчика", на местном сленге – "фишкаря".

Чужие автомобили на дорогах "пеленгуют" даже дети. Однако работа в горах – для опытных, ведь именно от бдительности "фишкарей" зависит результат операции.

"Смотрят, чтобы не было пограничников. Занимают выгодные позиции, чтобы было видно. И предоставляют информацию, чтобы те, которые уже непосредственно несут сигареты, могли попасть к государственной границе беспрепятственно", – рассказал заместитель начальника отдела пограничной службы "Красноильск".

Сколько зарабатывают контрабандисты

В арсенале "дозорных" – качественная оптика, радиостанции и тепловизоры. На это денег не жалеют, потому что один успешный "рейс" приносит до 10 тысяч евро прибыли.

Львиная доля оседает в карманах организаторов схем. Именно они покупают сигареты, ценные гаджеты, формируют передовые отряды и договариваются о безопасных "коридорах" со смежной стороной.

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Чтобы подвезти товар ближе к границе, лучше всего подходят мощные джипы. Возможности одной из машин, которых здесь называют "рабочими", нам продемонстрировали в высокогорном подразделе "Фалькив".

Этот Mitsubishi Pajero с контрабандой на четверть миллиона гривен "зеленым беретам" удалось задержать несколько месяцев назад. Он изрядно потрепан, однако, до сих пор на ходу. Похожий внедорожник в Британии можно купить за 3 тысячи евро. Столько же понадобится на "тюнинг" и качественные шины. Внешний вид значения не имеет.



Mitsubishi Pajero, который задержали пограничники / Скриншот из видео

"Из него вынимают все места для сидений. И вот при такой манипуляции в транспортное средство влезает примерно где-то 30 ящиков сигарет", – объяснил заместитель начальника отдела пограничной службы "Фалькив" Роман Горбонос.



Контрабандисты вынимают сиденья, чтобы поместить больше товара / Скриншот из видео

В поединке с "зелеными беретами" контрабандисты далеко не всегда выходят победителями. А потому выживают только те, кто имеет достаточно капитала, чтобы покрыть убытки.

"Задержали машину, 2 – 3 раза поймали, они теряют деньги, не за что закупить сигареты. И все – они уже едут на заработки, зарабатывать деньги", – объяснил Вадим Шевчук.

Контрабандисты взялись за схемы в небе

В табачном бизнесе легко потерять здоровье и деньги. Впрочем, есть стихия, где финансовые риски значительно меньше. И это – небо.

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В последнее время авиаперевозки пользуются у контрабандистов все большей популярностью. Квадрокоптеры, аэрошюты, мотодельтапланы и даже самолеты не требуют много людей и главное – их сложно отследить и задержать.

Если дрон или дельтаплан способны переправить всего несколько ящиков, то с самолетами все серьезнее. Один успешный полет – это до 15 тысяч евро чистой прибыли.



Контрабандисты с помощью самолета могут заработать до 15 тысяч евро / Скриншот из видео Госпогранслужбы

"Достаточно трудно противодействовать такого рода противоправной деятельности, кроме как наличия предупредительной информации о подготовках и организаторах. Другими путями задержать невозможно", – отметил оперативный сотрудник Госпогранслужбы Украины.

Например, этот Ан-2 задержали прямо в разгар операции. Его полет зафиксировали пограничники отдела "Порубное". А приземлился он за десятки километров от границы – аж на Ивано-Франковщине.

Пограничники задержали Ан-2 с контрабандой: смотрите видео

Приобрести такой списанный труженик в Украине – вполне реально. Однако купить самолет – только полдела. Гораздо труднее найти пилота.

И все же больше всего рискуют и те, кто сбрасывает ящики во время полета, потому что на смежной территории Ан-2 не приземляется. Все происходит на высоте и без парашюта.

Случаев, когда вслед за сигаретами из самолета выпадали контрабандисты, к счастью, не зафиксировано. Пока что... А вот катастрофы с дельтапланами случались уже не раз. Что в очередной раз подтверждает – судьба контрабандиста – тяжелая и опасная хоть на земле, хоть в небе.

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