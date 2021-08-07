Они все, приземлив самолет, хотели скрыться на авто. Нарушителей удалось задержать.

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При задержании нарушители пытались скрыться

Пограничники задержали 4 мужчин во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы.

Оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения "Дозор" были задержаны 4 человек,

– рассказали пограничники.

Они также добавили, что лица "после приземления самолета пытались скрыться на автомобиле".

О правонарушениях сообщили СБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуру.

По состоянию на 16 часов 7 августа, фиксируют нарушения – в том числе незаконное перемещение сигарет в Румынию и другие нарушения. Правоохранители открыли дело за нарушение правил международных полетов.

Задержание нарушителей, которые незаконно пересекли границу: смотрите видео

Что этому предшествовало