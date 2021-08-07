Вони всі, приземливши літак, хотіли втекти на авто. Порушників вдалось затримати.
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При затриманні порушники намагались втекти
Прикордонники затримали 4 осіб під час приземлення літака на одному з аеродромів в Косівському районі Івано-Франківської області, що за десятки кілометрів від кордону.
Оперативними співробітниками Держприкордонслужби та військовослужбовцями спецпідрозділу "Дозор" було затримано 4 осіб,
– розповіли прикордонники.
Вони також додали, що особи "після приземлення літака намагалися втекти автомобілем".
Про правопорушення повідомили СБУ в Чернівецькій, Івано-Франківській областях та прокуратуру.
Станом на 16 годину 7 серпня, фіксують порушення – зокрема й незаконне переміщення сигарет в Румунію та інші порушення. Правоохоронці відкрили справу за порушення правил міжнародних польотів.
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Що цьому передувало
- 7 серпня у повітряному просторі Буковини прикордонники відділу "Порубне" Чернівецького загону зафіксували невідомий літак.
- Мовилось про проліт літального апарату типу Ан-2 з України в Румунію та зворотно.
- Щоб перехопити його, у небо підняли винищувач МіГ-29 204-ї бригади тактичної авіації.
- Він успішно перехопив літак Ан-2 (у народі – "кукурузник"). Пілот винищувача змусив його сісти на найближчому аеродромі – в Коломиї.