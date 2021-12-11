Дорослі були незадоволені тим, що ми робимо, – Гордійчук про студентські колони й Майдан
Джерело:24 канал
Мирон Гордійчук розповів про те, якими були перші дні Революції Гідності та роль у ній студентів. Він зазначив, що молодь була мирною, однак дорослі були незадоволені.
Про роль, яку у протестах Революції Гідності відіграли студенти, в інтерв'ю розповів Мирон Гордійчук. Він був одним із лідерів студентського Майдану.
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Роль студентів в Євромайдані
Мирон Гордійчук пригадав, що на Майдані студенти намагалися щонайменше взяти на себе відповідальність та "погратися" в злагодження позицій.
На початку Революції Гідності всі акції за участю молоді, зокрема ходіння колонами, були мирними "Ми збиралися у парку Шевченка та йшли на Майдан. Була створена така симпатична картинка", – пригадав лідер активістів. Та додав, що все це дуже надихало.
А дорослі були незадоволені тим, що ми робимо. Але мені видається, що ми зробили не свідомо, але фантастично правильно,
– наголосив він.
Гордійчук переконаний, що була позитивна атмосфера без розчарування. Якби студенти поводилися агресивно, то суспільство, на його думку, могло б побачити, що "придурків побили, вони ж самі ненормальні були".
Однак чоловік вважає, що перша хвиля студентського протесту була зреалізована максимум на третину. Адже на акцію 28 листопада 2013 року вийшли 15 тисяч студентів. А у часи Помаранчевої революції збиралося 50 тисяч. "У Києві значно більше студентів, а навчальний процес був припинений тільки у "Києво-Могилянській академії", – додав Гордійчук.
А далі був силовий розгін Майдану, у результаті якого постраждали студенти. Якби не ця агресія силовиків, вважає Гордійчук, то майданівці могли б програти.Читайте незабаром! Повне інтерв'ю з Мироном Гордійчуком читайте на сайті 24 каналу 12 грудня.
Революція гідності та силовий розгін: головне
Джерело: Вікіпедія
- Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року як мирний протест. Однак 30 листопада відбувся розгін. Тоді на площі були приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.
- Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства.
- Події того дня стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року.
До речі, як відбувався розгін Майдану у 2013 році: дивіться відео