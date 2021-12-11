Взрослые были недовольны тем, что мы делаем, – Гордийчук о студенческих колоннах и Майдане

Мирон Гордийчук рассказал о том, какими были первые дни Революции Достоинства и роль студентов в ней. Он отметил, что молодежь была мирной, однако взрослые были недовольны.

О роли, которую в протестах Революции Достоинства сыграли студенты, в интервью рассказал Мирон Гордийчук. Он был одним из лидеров студенческого Майдана.

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Роль студентов в Евромайдане

Мирон Гордийчук вспомнил, что на Майдане студенты пытались как минимум взять на себя ответственность и "поиграть" в разрешении позиций.

"Мы собирались в парке Шевченко и шли на Майдан. Была создана такая симпатичная картинка", – вспомнил лидер активистов. Но добавил, что все это очень вдохновляло.

А взрослые были недовольны тем, что мы делаем. Но мне кажется, что мы сделали не сознательно, но фантастически правильно,

– подчеркнул он.

Гордийчук убежден, что была положительная атмосфера без разочарования. Если бы студенты вели себя агрессивно, то общество, по его мнению, могло бы увидеть, что "придурков избили, они же самые ненормальные были".

Однако мужчина считает, что первая волна студенческого протеста была реализована максимум на треть. Ведь на акцию 28 ноября 2013 года вышли 15 тысяч студентов. А во времена Оранжевой революции собиралось 50 тысяч. "В Киеве гораздо больше студентов, а учебный процесс был прекращен только в "Киево-Могилянской академии", – добавил Гордийчук.

А дальше последовал силовой разгон Майдана, в результате которого пострадали студенты. Если бы не эта агрессия силовиков, считает Гордийчук, майдановцы могли бы проиграть.

Революция достоинства и силовой разгон: главное

Полное интервью с Мироном Гордийчуком читайте на сайте 24 канала 12 декабря.

Источник: Википедия

Революция Достоинства началась 21 ноября 2013 года как мирный протест. Однако 30 ноября произошел разгон. Тогда на площади было около 400 протестующих, преимущественно студенты.

В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 79 человек. Акция получила широкую огласку и осуждение со стороны большой части общества.

События того дня стали переломным моментом в украинском протесте конца 2013 года.

Кстати, как происходил разгон Майдана в 2013 году: смотрите видео