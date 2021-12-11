Про роль, яку у протестах Революції Гідності відіграли студенти, в інтерв'ю розповів Мирон Гордійчук. Він був одним із лідерів студентського Майдану.

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Роль студентів в Євромайдані

Мирон Гордійчук пригадав, що на Майдані студенти намагалися щонайменше взяти на себе відповідальність та "погратися" в злагодження позицій.

На початку Революції Гідності всі акції за участю молоді, зокрема ходіння колонами, були мирними "Ми збиралися у парку Шевченка та йшли на Майдан. Була створена така симпатична картинка", – пригадав лідер активістів. Та додав, що все це дуже надихало.

А дорослі були незадоволені тим, що ми робимо. Але мені видається, що ми зробили не свідомо, але фантастично правильно,

– наголосив він.

Гордійчук переконаний, що була позитивна атмосфера без розчарування. Якби студенти поводилися агресивно, то суспільство, на його думку, могло б побачити, що "придурків побили, вони ж самі ненормальні були".

Однак чоловік вважає, що перша хвиля студентського протесту була зреалізована максимум на третину. Адже на акцію 28 листопада 2013 року вийшли 15 тисяч студентів. А у часи Помаранчевої революції збиралося 50 тисяч. "У Києві значно більше студентів, а навчальний процес був припинений тільки у "Києво-Могилянській академії", – додав Гордійчук.

А далі був силовий розгін Майдану, у результаті якого постраждали студенти. Якби не ця агресія силовиків, вважає Гордійчук, то майданівці могли б програти.

Читайте незабаром! Повне інтерв'ю з Мироном Гордійчуком читайте на сайті 24 каналу 12 грудня.

Революція гідності та силовий розгін: головне

Джерело: Вікіпедія

Революція Гідності почалася 21 листопада 2013 року як мирний протест. Однак 30 листопада відбувся розгін. Тоді на площі були приблизно 400 протестувальників, переважно студенти.

Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 людей. Акція набула широкого розголосу й осуду зі сторони великої частини суспільства.

Події того дня стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року.

До речі, як відбувався розгін Майдану у 2013 році: дивіться відео