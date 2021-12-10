Про це отець Омельян розповів в інтерв'ю 24 каналу. Розмова відбулась в рамках проєкту "Барикади гідності".

До теми Я ніколи не бачив такої спільноти людей, – інтерв'ю з Олегом Рибачуком про Революцію Гідності

Зміни тривають і досі в позитивному значенні, – Омельян

Дуже часто Україна йшла ніби "навпомацки". Такі події, як Революція Гідності, відкривають очі, щоб бачити реалії. Ми бачимо, що частково змінила Україну Помаранчева революція, частково Революція Гідності й ці зміни тривають досі у позитивному значенні,

– наголосив Омельян.

Позитив, зазначив священнослужитель, у тому, що українці відстояли свою державу. В іншому випадку було б те, що зараз є в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

Священники розповіли про важкі умови під час окупації

За словами Михайла Омельяна, священники, які служили до окупації і в момент окупації розповідають про умови, які "пропонує" Росія. Так в окупованому Криму здійснюється тиск на митрополита Климента – лише за те, що він – українець і служить в українській церкві.

Владика Климент бореться і відстоює. Звичайно, що йому це непросто вдається, забирає багато життєвих сил, але він стійкий та мужній. Він до сьогодні молиться у Криму українською мовою, збирає українську громаду, хоча це відбувається підпільно, але українською мовою відбувається Богослужіння в Криму і сьогодні,

– розповів священнослужитель.

Омельян зауважив, що зараз в Україні болючі моменти, проте свій вибір українці відстояли і залишиться віра в те, що всі окуповані території повернуться.

Варто прочитати Народжені на Майдані: спогади людей, з яких почалась Революція Гідності

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності", в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Дивіться інтерв'ю зі священником ПЦУ Михайлом Омельяном:



