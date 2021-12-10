Об этом отец Омельян рассказал в интервью 24 канала. Разговор состоялся в рамках проекта "Баррикады достоинства".

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Изменения продолжаются до сих пор в позитивном значении, – Омельян

Очень часто Украина шла будто "наощупь". Такие события, как Революция Достоинства, открывают глаза, чтобы видеть реалии. Мы видим, что частично изменила Украину Оранжевая революция, частично Революция Достоинства и эти изменения продолжаются до сих пор в позитивном значении,

– подчеркнул Омельян.

Позитив, отметил священнослужитель, в том, что украинцы отстояли свое государство. В противном случае было бы то, что сейчас есть во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

Священники рассказали о тяжелых условиях во время оккупации

По словам Михаила Омельяна, священники, которые служили до оккупации и в момент оккупации рассказывают об условиях, которые "предлагает" Россия. Так, в оккупированном Крыму осуществляется давление на митрополита Климента – только за то, что он – украинец и служит в украинской церкви.

Владыка Климент борется и отстаивает. Конечно, ему это не просто удается, уносит много жизненных сил, но он стойкий и мужественный. Он до сих пор молится в Крыму на украинском языке, собирает украинское общество, хотя это происходит подпольно, но на украинском языке совершается Богослужение в Крыму и сегодня,

– рассказал священнослужитель.

Омельян отметил, что сейчас в Украине болезненные моменты, однако свой выбор украинцы отстояли и остается вера в то, что все оккупированные территории вернутся.

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Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, причастные к Майдану. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Смотрите интервью со священником ПЦУ Михаилом Омельяном:



