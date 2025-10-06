Погода на тижні не радуватиме. Дощі з грозами триватимуть аж до вихідних.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Коли дощі припиняться і вийде сонце?

Як зазначив Кібальчич, погода протягом нового тижня буде мінливою. У більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру. Крім того, збільшиться кількість днів із туманами та хмарним небом.

У понеділок, 6 жовтня, вночі опадів не буде, однак вранці та вдень можливі невеликі дощі, у західних областях помірні опади, у Карпатах з мокрим снігом. Подекуди можливий туман.

У вівторок, 7 жовтня, дощі будуть на Заході та в Одеській області, вранці та вдень також місцями у центральних областях. Вночі та вранці місцями туман.

У середу, 8 жовтня, на Одещині, а також місцями у Криму очікуються дощі, у південній частині Одеської області сильні опади. В решті регіонів України буде переважно сухо.

У четвер, 9 жовтня, на погоду впливатиме циклон з Чорного моря. Це означає, що дощитиме у більшості південних, центральних та східних регіонів, місцями опаду будуть значні, на півдні можливі грози.

У п'ятницю, 10 жовтня, дощова та вітряна погода вночі та вранці збережеться на Лівобережжі. А от вдень негода поступово почне відходити. Опади припиняться, з'явиться сонце.

У суботу, 11 жовтня, під впливом виступу антициклону по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Стійкий характер погоди без опадів буде і в неділю, 12 жовтня.

Коли буде потепління?