Дощі й тумани триватимуть майже весь тиждень: коли нарешті вигляне сонце
- Протягом тижня до вихідних в Україні очікуються дощі зі змінною інтенсивністю, місцями з грозами та вітром.
- Починаючи з п'ятниці, 10 жовтня, опади припиняться, і протягом вихідних очікується малохмарна погода без дощів.
Погода на тижні не радуватиме. Дощі з грозами триватимуть аж до вихідних.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.
Дивіться також Яка зараз середньодобова температура і коли почнеться опалювальний сезон
Коли дощі припиняться і вийде сонце?
Як зазначив Кібальчич, погода протягом нового тижня буде мінливою. У більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями у супроводі грози та поривчастого вітру. Крім того, збільшиться кількість днів із туманами та хмарним небом.
У понеділок, 6 жовтня, вночі опадів не буде, однак вранці та вдень можливі невеликі дощі, у західних областях помірні опади, у Карпатах з мокрим снігом. Подекуди можливий туман.
У вівторок, 7 жовтня, дощі будуть на Заході та в Одеській області, вранці та вдень також місцями у центральних областях. Вночі та вранці місцями туман.
У середу, 8 жовтня, на Одещині, а також місцями у Криму очікуються дощі, у південній частині Одеської області сильні опади. В решті регіонів України буде переважно сухо.
У четвер, 9 жовтня, на погоду впливатиме циклон з Чорного моря. Це означає, що дощитиме у більшості південних, центральних та східних регіонів, місцями опаду будуть значні, на півдні можливі грози.
У п'ятницю, 10 жовтня, дощова та вітряна погода вночі та вранці збережеться на Лівобережжі. А от вдень негода поступово почне відходити. Опади припиняться, з'явиться сонце.
У суботу, 11 жовтня, під впливом виступу антициклону по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів. Стійкий характер погоди без опадів буде і в неділю, 12 жовтня.
Коли буде потепління?
Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що у першій декаді жовтня температура буде в межах норми, а подекуди навіть нижче. Однак у третій декаді, тобто після 20-х чисел, можливе потепління на кілька градусів вище за норму.
Птуха наголосила, що це всього лиш середина осені, тому температурні перепади можливі.
Попри низьку температуру, поки що снігу в Україні чекати не варто. Однак мокрий сніг у Карпатах у цей час є нормою. На решті територій лише дощі.