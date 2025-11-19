Російський дрон залітав у Молдову: країна викликала посла Росії
- Російський дрон вторгнувся у повітряний простір Молдови на висоті близько 100 метрів, що унеможливило його фіксацію системами моніторингу.
- Молдова викликала російського посла Олега Озерова для передачі протесту та закликала Росію дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності країни.
Російський дрон вторгнувся у повітряний простір Молдови. Він летів дуже низько, а тому не був зафіксований.
Молдова викликала посла Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsMaker.
Що відомо про проліт російського дрона через простір Молдови?
Вночі 19 листопада російський дрон вторгнувся у повітряний простір Молдови, але "не був зафіксований системами моніторингу повітряного простору через низьку висоту польоту", – уточнили у міноборони країни.
"Після обміну інформацією з партнерами з України та Румунії було підтверджено, що національний повітряний простір було перетнуто дроном. Таким чином, літальний апарат перетнув повітряний простір Республіки Молдова в проміжку між 03:22 та 03:35, прямуючи від населеного пункту Лісова (Україна) у бік населеного пункту Сеїць (район Штефан-Воде), на висоті близько 100 метрів", – уточнили у відомстві.
МЗС Молдови заявило, що викличе посла Росії в Молдові Олега Озерова, щоб передати рішучий протест внаслідок інциденту.
"Міністерство закордонних справ повторно закликає Російську Федерацію утриматися від будь-яких дій, які ставлять під загрозу безпеку Республіки Молдова, і суворо дотримуватися суверенітету і територіальної цілісності нашої країни", – наголосили у відомстві.
Скільки дронів та ракет атакували Україну?
Росія запустила понад 400 безпілотників та 48 ракет, з них 34 крилаті ракети Х-101 і 7 "Калібр".
Сили ППО України знищили більшість дронів і 41 крилату ракету.
Основний напрямок удару ворог був на Львівщину, Тернопільщину та Харківщину. Лише на Заході України військові ПвК "Захід" успішно знищили 64 ворожі цілі з 80 – це 38 крилатих ракет і 26 безпілотників.