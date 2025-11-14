Український дрон-перехоплювач "Шахедів" запущено в серійне виробництво

Український дрон-перехолювач "Шахедів" пішов у серійне виробництво. "Octopus" виробляють поки що 3 підприємства.

Ще 11 виробників готують виробничі лінії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Що відомо про серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів?

Український дрон-перехоплювач "Octopus" запустили у серійне виробництво. Розробку, яка була випробувана й довела ефективність у бойових умовах, передали трьом вітчизняним виробникам. Ще 11 компаній готують свої виробничі потужності.

"Octopus" – це українська система перехоплення ворожих БпЛА, створена фахівцями Збройних сил. Вона працює вночі, здатна діяти в умовах радіоелектронного придушення й ефективна на малих висотах.

"Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України", – наголосив Шмигаль.

