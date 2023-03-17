Прискіплива розвідка: що вміє RQ-4 Global Hawk і чому США направили цей дрон у Чорне море

Після того, як США втратили в Чорному морі дрон MQ-9 Reaper, американці вирішили направити в цю ж зону інший безпілотник – RQ-4 Global Hawk. Цей безпілотник є досить частим гостем у повітряному просторі України.

Про характеристики безпілотника RQ-4 Global Hawk, його дальність польоту, а також завдання – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.

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Для чого призначений дрон RQ-4 Global Hawk

На військовому порталі Defence Express йдеться, що безпілотник RQ-4A Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки.

Для цього дрон оснащений інтегрованою системою спостереження і розвідки HISAR. Вона включає радар з синтезованою апертурою (SAR), а також електронно-оптичний та інфрачервоний сенсори.

Радар з синтезованою апертурою забезпечує отримання радіолокаційного зображення місцевості у будь-яких погодних умовах (роздільна здатність – до 1 м).

Крім того, радар може виявляти наземні рухомі об'єкти (режим MTI (moving target indicator), з визначенням їхніх координат та швидкості в радіусі 100 кілометрів.

Комбінований SAR/MTI режим надає можливість спостереження з роздільною здатністю 6 метрів у смузі шириною 37 кілометрів і довжиною від 20 до 110 кілометрів.



RQ-4A Global Hawk призначений для ведення стратегічної повітряної розвідки / Фото military.com

Денна електронно-оптична цифрова камера забезпечує отримання зображень з високою роздільною здатністю. Є два режими роботи: сканування смуги шириною 10 кілометрів та отримання детальних зображень на ділянці розміром області 2х2 кілометри.

Всі три підсистеми – SAR/MTI, ОЕ та ІЧ можуть працювати одночасно. Зображення обробляються на борту БпЛА і передаються на наземну станцію у вигляді окремих кадрів – в режимі реального часу в межах прямої видимості або через супутниковий канал на наземну станцію зі швидкістю до 50 Мбіт/с.

Характеристики та ціна RQ-4 Global Hawk

Як писав "Мілітарний", за американською класифікацією, RQ-4 належить до класу HALE – High Alnitude, Long Endurance – тобто, висотний, з великою тривалістю польоту.

Розміри Global Hawk немаленькі, адже це один з найбільших безпілотників у світі. Перші серії мали довжину 13,53 метра, розмах крила 35,42 метра і висоту 4,45 метра.

Починаючи із серії Block 20 ці параметри зросли, відповідно, до 14,51 метра, 39,90 метра і 4,69 метра. Також зросла і маса корисного навантаження – з 907 до 1361 кілограмів. Для порівняння: розмах крила пасажирського Боїнга 737-800 складає 34,30 метра.

RQ-4A Global Hawk кілька разів моніторив ситуацію на кордонах України / Фото military.com

Global Hawk має злітну масу 15 тонн і розмах крила близько 40 метрів. Він може перебувати у повітрі впродовж 30 годин на висоті до 18 тисяч метрів.

Вартість одного безпілотного літака коливається у межах від 180 до 215 мільйонів доларів. Одна година польоту коштує 31 тисячу доларів.

Тактико-технічні характеристики дрона Global Hawk

Довжина – 13,53 м

Розмах крила – 35,42 м

Площа крила – 50,10 м²

Подовження крила – 25,04

Питоме навантаження на крило – 232 кг/м²

Висота – 4,63 м

Власна вага – 5148 кг

Злітна вага – 12133 кг

Об'єм паливного бака – 6 985 л

Максимальна швидкість – 837 км/год

Стеля – 19 811 м

Радіус дії приблизно 5500 км із 24-годинним перебуванням у зоні призначення

Максимальна тривалість польоту – 36 годин

Дальність – 2 5015 км

Корисне навантаження – 907 кг

RQ-4 Global Hawk в Україні: що відомо

У січні 2022 року дрон RQ-4 Global Hawk Повітряних сил США уперше моніторив для України кордон з Білоруссю та Росією. БпЛА з позивним UAVGH000 злетів з авіабази в ОАЕ та дістався нашої країни через повітряний простір Іраку, Йорданії, Греції та Болгарії.

Спочатку він зробив декілька кіл на півночі України між Житомиром та Конотопом, після чого направився в напрямку Ізюму у Харківській області. Там він продовжив польоти між чотирма областями – Полтавською, Харківською, Дніпропетровською та Запорізькою областями.

У лютому 2022 року RQ-4 Global Hawk провів над Україною моніторинг кордону, Донбасу та Криму. Також американський безпілотний розвідник провів моніторинг закритих Росією районів навчань у Чорному морі.

RQ-4 Global Hawk працював у районах, які громадянські лайнери обходять стороною на час навчань Військово-морського флоту Росії.

США спишуть RQ-4 Global Hawk / Фото military.com

У жовтні 2022 року безпілотник знову патрулював повітряний простір України. Він кілька годин кружляв на висоті 17 кілометрів над нейтральними водами Чорного моря за 100 кілометрів від окупованого Севастополя.

17 березня 2023 року США направили RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 до акваторії Чорного моря після того, як 14 березня було збито дрон MQ-9 Reaper. БпЛА злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія, після чого деякий час перебував в повітряному просторі Румунії.

США спишуть RQ-4 Global Hawk