Уночі середи, 20 серпня, невідомий об'єкт упав у кукурудзяному полі в селі Осіни Люблінського воєводства. Польська влада заявила, що з "дуже високою" ймовірністю це була "Гербера".

Йдеться про російський дрон із китайським двигуном. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian та Міністерство оборони Польщі.

Дивіться також "Пінопластовий" дрон, який бив по Києву: що відомо про нову розробку росіян – БпЛА "Гербера"

Який дрон залетів у Польщу?

Заступник міністра оборони Станіслав Взятек розповів про підозри польської влади. "Не з абсолютною впевненістю, але з дуже високою ймовірністю" об'єкт, який упав і вибухнув поблизу Варшави, – це безпілотник-приманка російського виробництва "Гербера" з китайським двигуном.

Зверніть увагу! Якщо інформація про "Герберу" підтвердиться, це буде та ж модель дрона, який порушив повітряний простір Литви 28 липня.

Деталі також розповів заступник оперативного командувача польських збройних сил генерал Даріуш Маліновський. БпЛА не мав бойової частини, але був оснащений самознищувальною боєголовкою.

Негайно підняли вертольоти, щоб перевірити, чи не сталося в цьому районі додаткових вибухів або чи не було місць, характерних для авіакатастроф або ударів дронів. Таких місць не виявлено,

– зазначив він.

Військовий також припустив, що безпілотник летів дуже низько, аби обійти радіолокаційне поле.

Що відомо про падіння БпЛА в Польщі?