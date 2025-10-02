Агенція оборонних закупівель (АОЗ) та Державниий оператор тилу (ДОТ) представили новий функціонал маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence під назвою "Конструктор дронів".

"Конструктор" дозволить військовим самостійно кастомізовувати дрони під конкретні бойові завдання та ситуацію на фронті. 24 Канал відвідав захід і розповідає, як це відбуватиметься.

Читайте також Європейська "Стіна дронів" проти Росії: якою буде роль України на східному фланзі НАТО

Що відомо про "конструктор дронів"?

"Конструктор" стане доступним у маркетплейсі вже цьогоріч, повідомили в АОЗ та ДОТ на зустрічі з медіа.

У системі буде визначений перелік змінних комплектуючих дронів. У ДОТ зараз аналізують, скільки комплектуючих може бути змінними. Це може бути від 5 до 10 та 11, останній показник - до такої кількості зараз прийшли у ДОТ. Проте не кожен постачальник однаково готовий цю змінність забезпечити,

– наголосила Альона Жужа, радниця з IT в ДОТ, у коментарі 24 Каналу.

Під “конструктор” будуть підписуватися окремі державні контракти з постачальниками, в яких буде зазначений весь перелік комплектуючих, які будуть змінними.



Скриншот "конструктора дронів" / ДОТ

Військові зможуть самі обрати частоти, висоту польоту, камеру (тепловізійну, нічну чи іншу) тощо. Після цього виробники озброєння надсилатимуть свої пропозиції щодо кількості й термінів виготовлення. Якщо військовим підійдуть ці параметри, вони зможуть підтвердити замовлення, і дрон піде у виробництво.

DOT-Chain Defence ми розвиваємо так, щоб у центрі завжди був військовий. Протягом наступних шести місяців 70% забезпечення БПЛА для війська відбуватиметься через систему. Водночас ми запускаємо "Конструктор дронів" – функціонал, якого безпосередньо прагнули бійці. Вони зможуть самостійно підбирати дрон під конкретну задачу на фронті – від камери до дальності польоту. Це означає, що рішення ухвалюються не в кабінетах, а безпосередньо на фронті. Там, де вони потрібні найбільше,

– зазначив Арсен Жумаділов під час брифінгу.

Найближчим часом в АОЗ анонсували появу таких нововведень в системі:

сервісні звернення , через які військові зможуть отримувати онлайн-консультації;

рейтингова система, що дозволятиме залишати оцінки та відгуки щодо отриманих виробів і досвіду їх використання.

До теми Маркетплейс дронів для армії: що таке DOT-Chain і як змінює ситуацію із забезпеченням у війську

Перше замовлення в маркетплейсі зробили 31 липня, поділилися в АОЗ. За цей час було поставлено 38 683 безпілотних засобів ураження. Наразі доступні 184 моделі FPV-дронів, "бомберів", дронів літакового типу від 38 виробників. Середній термін постачання, як зазначають – це 10 днів, найшвидший – 5 днів.

DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу Міністерства оборони України спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO за підтримки міністерства оборони Німеччини.