Агентство оборонных закупок (АОЗ) и Государственный оператор тыла (ДОТ) представили новый функционал маркетплейса оружия DOT-Chain Defence под названием "Конструктор дронов".

"Конструктор" позволит военным самостоятельно кастомизировать дроны под конкретные боевые задачи и ситуацию на фронте. 24 Канал посетил мероприятие и рассказывает, как это будет происходить.

Что известно о "конструкторе дронов"?

"Конструктор" станет доступным в маркетплейсе уже в этом году, сообщили в АОЗ и ДОТ на встрече с медиа.

В системе будет определен перечень сменных комплектующих дронов. В ДОТ сейчас анализируют, сколько комплектующих может быть сменными. Это может быть от 5 до 10 и 11, последний показатель - к такому количеству сейчас пришли в ДОТ. Однако не каждый поставщик одинаково готов эту сменность обеспечить,

– отметила Алена Жужа, советник по IT в ДОТ, в комментарии 24 Каналу.

Под “конструктор” будут подписываться отдельные государственные контракты с поставщиками, в которых будет указан весь перечень комплектующих, которые будут сменными.



Скриншот "конструктора дронов" / ДОТ

Военные смогут сами выбрать частоты, высоту полета, камеру (тепловизионную, ночную или другую) и тому подобное. После этого производители вооружения будут присылать свои предложения по количеству и срокам изготовления. Если военным подойдут эти параметры, они смогут подтвердить заказ, и дрон пойдет в производство.

DOT-Chain Defence мы развиваем так, чтобы в центре всегда был военный. В течение следующих шести месяцев 70% обеспечения БПЛА для войска будет происходить через систему. В то же время мы запускаем "Конструктор дронов" – функционал, которого непосредственно стремились бойцы. Они смогут самостоятельно подбирать дрон под конкретную задачу на фронте – от камеры до дальности полета. Это означает, что решения принимаются не в кабинетах, а непосредственно на фронте. Там, где они нужны больше всего,

– отметил Арсен Жумадилов во время брифинга.

В ближайшее время в АОЗ анонсировали появление таких нововведений в системе:

сервисные обращения , через которые военные смогут получать онлайн-консультации;

рейтинговая система, позволяющая оставлять оценки и отзывы о полученных изделий и опыта их использования.

Первый заказ в маркетплейсе сделали 31 июля, поделились в АОЗ. За это время было поставлено 38 683 беспилотных средств поражения. Сейчас доступны 184 модели FPV-дронов, "бомберов", дронов самолетного типа от 38 производителей. Средний срок поставки, как отмечают – это 10 дней, самый быстрый – 5 дней.

DOT-Chain Defence разработан Государственным оператором тыла Министерства обороны Украины совместно с Офисом эффективного регулирования BRDO при поддержке министерства обороны Германии.