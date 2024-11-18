Дрон "Гербера": фанера, пінопласт і світові чипи на службі агресора, – подробиці ГУР

Російські "Гербери" складають із дешевих матеріалів, але оснащують сучасними іноземними модулями. Вони імітують "Шахеди" і активно застосовуються у війні проти України.

Нещодавно було оприлюднено інформацію про будову нового російського безпілотника під назвою "Гербера". Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Головне управління розвідки МО України.

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Що відомо про новий російський дрон "Гербера"

Цей багатофункціональний апарат створюється на заводі в російському місті Єлабуга, використовуючи фанеру, пінопласт і електронні компоненти закордонного виробництва. Він імітує Shahed-136/Ґерань-2 та масово використовується Росією для виснаження української протиповітряної оборони.

Зверніть увагу! Дрон "Гербера" може виконувати кілька завдань, зокрема проводити радіоелектронну розвідку, фіксувати результати атак і виступати в ролі ударного апарата-камікадзе.

Експерти встановили, що "Гербера" базується на китайській моделі, розробленій компанією Skywalker Technology Co., Ltd. Ця компанія постачає фюзеляжі та деталі для збирання через посередників. Аналіз збитих зразків показав, що в безпілотнику використовуються чипи виробництва США (Analog Devices, Texas Instruments, Atmel), Нідерландів (NXP Semiconductors), Швейцарії (U-Blox) і Китаю (XLSEMI).

Дрон "Гербера" / Фото Головного управління розвідки

Окрім того, дрон оснащений тривісною камерою та модемом китайських виробників, які забезпечують його здатність до точного наведення. За рух відповідає двигун DLE60, вироблений у Китаї компанією Mile Hao Xiang Technology Co., яка потрапила під санкції США у 2024 році через співпрацю з Росією.

Попри використання простих матеріалів, таких як фанера та пінопласт, "Гербера" залишається ефективним інструментом для розвідки та відволікання української ППО. Її створення вкотре демонструє залежність російського військово-промислового комплексу від іноземних технологій і порушення санкційних обмежень.

До того ж Росія запускає й інші імітаційні дрони "Пародія" для обману української ППО. Їх було виявлено у Молдові з компонентами з Китаю, США, Швейцарії та Тайваню. Вони мають іноземні деталі, що вказує на неспроможність Росії виготовляти навіть базові компоненти для таких БпЛА.