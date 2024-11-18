Дрон "Гербера": фанера, пенопласт и мировые чипы на службе агрессора, – подробности ГУР

Российские "Герберы" составляют из дешевых материалов, но оснащают современными иностранными модулями. Они имитируют "Шахеды" и активно применяются в войне против Украины.

Недавно была обнародована информация о строении нового российского беспилотника под названием "Гербера". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Главное управление разведки МО Украины.

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Что известно о новом российском дроне "Гербера"

Этот многофункциональный аппарат создается на заводе в российском городе Елабуга, используя фанеру, пенопласт и электронные компоненты зарубежного производства. Он имитирует Shahed-136/Герань-2 и массово используется Россией для истощения украинской противовоздушной обороны.

Обратите внимание! Дрон "Гербера" может выполнять несколько задач, в частности проводить радиоэлектронную разведку, фиксировать результаты атак и выступать в роли ударного аппарата-камикадзе.

Эксперты установили, что "Гербера" базируется на китайской модели, разработанной компанией Skywalker Technology Co., Ltd. Эта компания поставляет фюзеляжи и детали для сборки через посредников. Анализ сбитых образцов показал, что в беспилотнике используются чипы производства США (Analog Devices, Texas Instruments, Atmel), Нидерландов (NXP Semiconductors), Швейцарии (U-Blox) и Китая (XLSEMI).

Дрон "Гербера" / Фото Главного управления разведки

Кроме того, дрон оснащен трехосной камерой и модемом китайских производителей, которые обеспечивают его способность к точному наведению. За движение отвечает двигатель DLE60, произведенный в Китае компанией Mile Hao Xiang Technology Co., которая попала под санкции США в 2024 году из-за сотрудничества с Россией.

Несмотря на использование простых материалов, таких как фанера и пенопласт, "Гербера" остается эффективным инструментом для разведки и отвлечения украинской ПВО. Ее создание в очередной раз демонстрирует зависимость российского военно-промышленного комплекса от иностранных технологий и нарушение санкционных ограничений.

К тому же Россия запускает и другие имитационные дроны "Пародия" для обмана украинской ПВО. Они были обнаружены в Молдове с компонентами из Китая, США, Швейцарии и Тайваня. Они имеют иностранные детали, что указывает на неспособность России изготавливать даже базовые компоненты для таких БпЛА.