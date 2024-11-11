Об этом рассказал 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 10 ноября два таких дрона были обнаружены после падения на территории Молдовы.

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Фанерные дроны как способ отвлечения ПВО

В октябре 2024 года Россия применила более 2 тысяч беспилотников против Украины, из которых половина – имитационные дроны-приманки, имеющие целью отвлекать украинскую противовоздушную оборону.

Одним из таких является дрон "Пародия" – дешевый и легкий аппарат, что радиолокационно имитирует более опасные дроны типа Shahed-136 и "Герань-2".

Иностранные компоненты в российских "пародиях"

Несмотря на примитивную конструкцию, "Пародия" оснащена иностранными деталями, что свидетельствует о неспособности России изготавливать даже базовые компоненты для подобных БПЛА.

Состав фальш-дрона / Фото ГУР

Модуль полетного контроллера содержит компоненты производства компаний из Китая, США, Швейцарии и Тайваня, среди которых – Texas Instruments, STMicroelectronics, InvenSense и другие.

К слову, на портале War & Sanctions можно ознакомиться с более подробной информацией об иностранных составляющих в российских дронах и другой военной технике.