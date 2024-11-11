Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
К теме В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан
Что рассказали в ГУР о дронах "Пародия"
В ГУР отметили, что в течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2 000 беспилотников. Примерно половина из этих БПЛА – приманки или фальш-цели, которыми страна-агрессор пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.
По данным украинской разведки, "Пародия" – один из основных дронов-приманок, которые оккупанты массово применяют в воздушных атаках. 10 ноября 2024 года два таких дрона упали на территории Молдовы.
Эти БПЛА не имеют боевой части. Они гораздо меньше и дешевле Shahed-136 / "Герань-2", но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их,
– сказали в ГУР.
Из чего состоит российский дрон "Пародия" / Фото ГУР МО
Там также отметили, что исследование российских "Пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно.
В частности, модуль полетного контроллера "Пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из:
- КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology);
- США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense);
- Швейцарии (STMicroelectronics);
- Тайваня (SONiX Technology).
К слову, молдавские правоохранители обнаружили 2 российских дрона после обращения от местного жителя. После первоначальных обследований было установлено, что это аппарат сопровождения дронов типа "Шахед" российского производства, и он не имел на себе взрывчатых веществ.