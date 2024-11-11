Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

До теми У Молдові заявили, що російські дрони поставили під загрозу життя її громадян

Що розповіли у ГУР про дрони "Пародія"

У ГУР зазначили, що протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2 000 безпілотників. Приблизно половина з цих БпЛА – приманки або фальш-цілі, якими країна-агресорка намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

За даними української розвідки, "Пародія" – один з основних дронів-приманок, які окупанти масово застосовують у повітряних атаках. 10 листопада 2024 року два таких дрони впали на території Молдови.

Ці БпЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за Shahed-136 / "Герань-2", але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх,

– сказали в ГУР.



З чого складається російський дрон "Пародія" / Фото ГУР МО

Там також наголосили, що дослідження російських "Пародій" засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.

Зокрема, модуль польотного контролера "Пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з:

КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology);

США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense);

Швейцарії (STMicroelectronics);

Тайваню (SONiX Technology).

До слова, молдовські правоохоронці виявили 2 російські дрони після звернення від місцевого жителя. Після первісних обстежень було встановлено, що це апарат супроводу дронів типу "Шахед" російського виробництва, і він не мав на собі вибухових речовин.