Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Генерального інспекторату поліції Молдови. Зазначається, що територію, де впав безпілотник, вже перекрили.

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На території Молдови впав дрон

Молдовські правоохоронці виявили дрон після звернення від місцевого мешканця. Після цього інформацію негайно передали компетентним органам.

На місці присутні всі спеціалізовані служби, а фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проводять дослідження безпілотника,

– повідомили правоохоронці.

Варто зазначити, що під час чергової нічної атаки 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії. Загалом цієї ночі агресор атакував 145 ударними БпЛА – така кількість дронів стала рекордною.

Користувачі соцмереж пишуть, що виявлений у Молдові дрон може бути імітаційним безпілотником, які ворог запускає по Україні.

До слова, раніше дійсно стало відомо, що російська армія почала використовувати також безбоєголовні безпілотники-приманки, щоб подолати протиповітряну оборону України. Зараз такі дрони-приманки, які імітують "Шахеди", становлять майже половину всіх російських БпЛА, випущених по Україні.