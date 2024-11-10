Про це повідомляє 24 Канал. Місцева влада й ДСНС показали жахливі кадри наслідків російської атаки.

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Наслідки масованої атаки на Одесу 10 листопада

Агресор знову завдав масованого удару по Одеській області. У ДСНС повідомили, що пошкоджені житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном.

Внаслідок ворожого обстрілу ударними безпілотниками в Одесі зазнали поранення дві людини. Вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості,

– повідомив голова ОВА.

В обласній прокуратурі уточнили, що постраждало двоє мешканців приватного будинку у Пересипському районі.

Наслідки масованої атаки Росії на Одещину: дивіться відео

Наслідки ворожої атаки ліквідували 52 рятувальники разом з добровольцями та підрозділом Одеської міської ради.

Окупанти масовано атакували Одещину вночі 10 листопада / Фото ДСНС

Олег Кіпер розповів про пошкоджену інфраструктуру:

25 гаражних приміщень;

2 легкових автомобілі;

9 вантажних автомобілів;

ринок: 10 кіосків та 2 магазини;

6 приватних житлових будинків, (з яких 2 зруйновано);

АЗС.

Росіяни зруйнували будинки, магазини / Фото з телеграму Кіпера

Геннадій Труханов констатував, це черговий акт тероризму з боку росіян.

Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють,

– підкреслив міський голова.

Наслідки російської атаки на Одесу: дивіться відео

На місці працюють оперативні служби. Також приймаються заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для її оформлення.

Комунальні служби розчищають руйнування, дворові території, подвір'я, вивозять уламки й допомагають постраждалим.

Зруйновані й пошкоджені будинки / Фото з телеграму Труханова

Правоохоронці вже почали розслідування досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки російської атаки / Фото прокуратури