Про наслідки атаки на Київщину інформує 24 Канал з посиланням на дані начальника КОВА Руслана Кравченка.

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У Київській області тривога тривала майже 10 годин, під час яких сили ППО знищили всі ворожі дрони. Кравченко повідомив, що постраждалих серед населення немає і влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не сталось.

Наслідки падіння уламків

В одному з районів через падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено приватний будинок, де ліквідували займання. Там же понівечено паркан і господарчу будівлю.

В іншому районі уламки БПЛА пошкодили підсобне приміщення, паркан та стали причиною загоряння трав'яного настилу.

Росіяни змінили тактику

Під час цієї атаки захисники неба знешкодили різними способами близько півтора десятка ворожих дронів, які загрожували Києву.

У столиці без руйнувань і постраждалих. Дякуємо оборонцям за захист! Не забуваємо підтримувати Збройні сили України,

– наголосив начальник КМВА.

Попко повідомив, що противник змінив тактику застосування безпілотників. Він підкреслив, що Збройні сили України активно залучені до захисту повітряного простору та ефективно реагують на ці нові виклики.