О последствиях атаки на Киевскую область информирует 24 Канал со ссылкой на данные начальника КОВА Руслана Кравченко.

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В Киевской области тревога длилась почти 10 часов, во время которых силы ПВО уничтожили все вражеские дроны. Кравченко сообщил, что пострадавших среди населения нет и попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не произошло.

Последствия падения обломков

В одном из районов из-за падения обломков сбитых вражеских целей поврежден частный дом, где ликвидировали возгорание. Там же изуродован забор и хозяйственная постройка.

В другом районе обломки БПЛА повредили подсобное помещение, забор и стали причиной возгорания травяного настила.

Россияне изменили тактику

Во время этой атаки защитники неба обезвредили различными способами около полтора десятка вражеских дронов, которые угрожали Киеву.

В столице без разрушений и пострадавших. Спасибо защитникам за защиту! Не забываем поддерживать Вооруженные силы Украины,

– подчеркнул начальник КГВА.

Попко сообщил, что противник изменил тактику применения беспилотников. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины активно привлечены к защите воздушного пространства и эффективно реагируют на эти новые вызовы.