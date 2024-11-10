24 Канал пишет, что глава МИД Молдовы Михай Попшой осудил нарушение воздушного пространства. Стоит заметить, что в ночь на 10 ноября Украину атаковали рекордные 145 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа.
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Что говорят в Молдове о российских дронах
Два российских беспилотника-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, разбились сегодня (10 ноября – 24 Канал) в Молдове, поставив под угрозу жизнь молдавских граждан и нарушив наше воздушное пространство,
– заявил Михай Попшой.
Он также добавил, что решительно осуждает агрессивное вторжение и снова осуждает жестокую войну России против Украины.
Стоит заметить, что из 145 вражеских дронов, которые оккупанты запустили по Украине, наши военные сбили 62 дроны.