Про це розповів 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 10 листопада два таких дрони були виявлені після падіння на території Молдови.

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Фанерні дрони як спосіб відволікання ППО

У жовтні 2024 Росія застосувала понад 2 тисячі безпілотників проти України, з яких половина – імітаційні дрони-приманки, що мають на меті відволікати українську протиповітряну оборону.

Одним із таких є дрон "Пародія" – дешевий та легкий апарат, що радіолокаційно імітує більш небезпечні дрони типу Shahed-13 та "Герань-2".

Іноземні компоненти у російських "пародіях"

Попри примітивну конструкцію, "Пародія" оснащена іноземними деталями, що свідчить про неспроможність Росії виготовляти навіть базові компоненти для подібних БпЛА.

Склад фальш-дрону / Фото ГУР

Модуль польотного контролера містить компоненти виробництва компаній із Китаю, США, Швейцарії та Тайваню, серед яких – Texas Instruments, STMicroelectronics, InvenSense та інші.

До слова, на порталі War & Sanctions можна ознайомитися з детальнішою інформацією про іноземні складові у російських дронах та іншій військовій техніці.