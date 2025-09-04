Колекція експонатів музею України у Другій світовій війні (Музею війни) 4 вересня поповнилася зразками сучасного озброєння, яким Україна витіснила російський флот з Чорного моря. Це морські безпілотники "Магура", які вже знищили понад два десятки ворожих цілей, зокрема кораблі та винищувачі.

24 Канал відвідав церемонію передачі "Магур" до колекції музею напередодні дня розвідника 7 вересня та розповідає про цю подію.

На заході були генеральний директор музею Юрій Савчук, речник ГУР Андрій Юсов, а також "Тринадцятий" – командир підрозділу Group 13. Саме цей підрозділ розвідки займається операціями з дронами "Магура".

ГУР передало морські безпілотники "Магура" до Музею війни: відео 24 Каналу

Андрій Юсов наголосив, що дрони "Магура" V-5, V-6, V-7, які передають до колекції музею, – це унікальні розробки, історія успіху українських науковців, інженерів та фахівців, зокрема й спецпідрозділу Group 13. Уже легендарні безпілотники дозволяють нищити ворога не лише на морі, але і в повітрі.

Відсьогодні відвідувачі музею можуть у вільному доступі побачити техніку, яка нищила і нищить ворога, яка загнала такий розпіарений чорноморський так званий російський флот далеко в потаємні місця і змусила ховатися від українських морських дронів Сил оборони та ГУР. І досвід цього підрозділу, цих морських дронів, сьогодні вивчає цілий світ. І по всьому світові беруть приклад сьогодні саме з українських Сил безпеки і оборони,

– зауважив Юсов.

Церемонія передачі дронів / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Ви перед собою бачите "Магури" V-5, V-6, V-7. Кожна з них зробила певні надзвичайні досягнення вперше в акваторії Чорного моря і над ним в повітрі. Впевнено можу сказати, що для нашого підрозділу цього недостатньо. Ви можете бути впевнені, що ми працюємо далі над тим, щоб нищити ворога і кардинально змінювати ситуацію на полі бою,

– додав "Тринадцятий".

Юсов від імені ГУР подякував підрозділу Group 13 за їхню вже легендарну роботу, а також відзначив роль музею у збереженні пам’яті й мотивації як для бійців, так і для суспільства. Він наголосив, що має честь оголосити подяку від імені генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Дрони "Магура" / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Юрій Савчук у своєму емоційному виступі висловив глибоку вдячність військовим, підкресливши, що завдяки їхній стійкості та героїзму музей має змогу документувати війну й увічнювати боротьбу українців. Він згадав, як у 2022 році захисники Маріуполя також передали музею унікальний експонат – державний прапор, до якого прикипів шмат металу, і наголосив на важливості збереження таких артефактів у національних інституціях.

У розмові з журналістами Андрій Юсов додав, що передані дрони не знижують боєздатність України – у них відсутня бойова частина. В експозиції музею ці дрони мають викликати натхнення та гордість за бійців, ГУР та Group 13.

Попри те, що Росія недавно вразила корабель ВМС ЗСУ морським дроном, Юсов наголосив, що ворог переймає український досвід для атаки на цивільну та морську портову інфраструктуру, але у росіян "не все так гарно, як на картинці".

"Вони, безумовно, переймають український досвід і намагаються вчитись. Це означає, що для України зʼявляються додаткові виклики: для нашої і цивільної, і портової інфраструктури, тому що саме проти української критичної цивільної інфраструктури зосереджені удари ворога", – зазначив Юсов.

І додав, що у нерівній боротьбі Давида та Голіафа, не маючи флоту в класичному сенсі, який міг би протистояти Чорноморському флоту Росії, Україна знищила значну його частину, а іншу частину змусила ховатися.