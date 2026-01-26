Китай навчає дрони зі штучним інтелектом імітувати хижаків для створення бойових "роїв", – WSJ

На тілі активного застосування штучного інтелекту у безпілотниках, Китай прагне створити "рої" дронів, які зможуть імітувати поведінку хижих тварин і птахів. Наразі науковці вивчають відповідні біологічні моделі.

Відбувається це на тлі своєрідної "холодної війни" у сфері штучного інтелекту між США та Китаєм. Тепер країни – суперники ще й у військовому застосуванні цих технологій. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Як Китай розширює можливості БпЛА?

Видання розповіло, що патентні заявки, державні закупівлі та наукові дослідження свідчать про прагнення Пекіна створити роїв дронів, роботів-собак та інших автономних систем. Аналітики припускають, що технології зможуть перевантажити потенційного противника або формувати сильну оборону з мінімальною участю людини.

Наразі вже видно, що дрони – одна з визначальних складових війни в Україні. Тактики їх застосування швидко вдосконалюють, адже вони працюють у реальних бойових умовах.

Зазначається, що у 2024 році державна телекомпанія Китаю показала систему Swarm 1. Це комплекс на базі вантажівки, що може запускати до 48 безпілотників із фіксованим крилом одночасно. Залучення кількох таких машин, за даними видання, може формувати ті самі рої до 200 дронів.

Крім того, у грудні відбувся перший політ Jiutian – великого літального апарату для запуску роїв менших БпЛА. А у вересні народно-визвольна армія Китаю показала на військовому параді озброєних "вовків-роботів".

Що відомо про суперництво зі США?

Видання нагадує, що конкуренція країни у сфері таких безпілотників триває щонайменше десять років.

Як приклад WSJ наводить випробування військово-морської аспірантури у Каліфорнії у 2015 році. Тоді один оператор одночасно керував 50 дронами. Це стало світовим рекордом, який за рік побила державна оборонна компанія Китаю.

Китай не збирається зупинятись, стверджують аналітики. Ось дослідники з Пекінського університету Бейхан розробили симуляцію "яструбів і голубів". Вона, за оцінками американців, добре зображує сильні та слабкі сторони підходу китайців до ройової розвідки.

Інші китайські науковці вдаються до алгоритмів, заснованих на поведінці мурах, овець, койотів і китів. Зокрема, професор Бейхан Дуань Хайбін повідомив, що дослідники також експериментують з імітацією зору орлів і плодових мух в дронах.

Зазначається, що з початку 2022 року китайські оборонні компанії, військові інститути та університети подали до 930 патентних заявок у сфері ройової розвідки. У США за цей самий період – близько 60 подібних патентів. До речі, щонайменше десять належать китайським організаціям.

Додаткові труднощі для США, зокрема у формуванні власного парку недорогих дронів, створює домінування Китаю в цьому ланцюгу постачання.

Пентагон намагається покарщити ситуацію. Так,американці представили далекобійний дрон-камікадзе вартістю до 35 тисяч доларів. Експерти вважають цю ціну відносно низькою для такого класу озброєнь.

Водночас західні виробники також тестують ройові технології. Наприклад, стартап Auterion продемонстрував у США можливості координації групи квадрокоптерів.

Хто під загрозою таких технологій?

У матеріалі йдеться, що у разі конфлікту навколо Тайваню, НВАК може застосувати рої дронів для патрулювання повітряного простору острова та пошуку цілей.

Водночас є побоювання щодо використання ШІ у війнах. Експерти бояться непрозорості ухвалення рішень і ризик помилкових "галюцинацій" алгоритмів.

Вони закликають до глобальних правил обмеження таких систем. Втім, як зазначив відставний полковник НВАК Чжоу Бо, і Китай, і США прагнутимуть спершу на практиці перевірити реальні можливості технологій.

