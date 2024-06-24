Без БпЛА неможливо обійтись: чому європейці недооцінюють значення дронів

Використання безпілотників у війні Росії проти України набуло величезного масштабу. Водночас поширюється думка, що безпілотні технології найближчим часом зовсім підуть в минуле через швидкий розвиток систем радіоелектронної боротьби.

Проте безпілотники теж оснащуються системами, здатними протистояти РЕБ. Також в Україні за останній рік налагоджено виробництво 70% комплектування до дронів. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що наразі між Україною та Росією відбуваються "перегони" щодо удосконалення безпілотників і систем, що мають ним протидіяти.

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Процес триває постійно

Готуючись до нової війни, кожного разу військо спирається на досвід попередньої, що відбувалась кілька десятиліть тому. Проте кожна нова війна створює щось несподіване та готує непередбачувані виклики.

Європейці недооцінюють значення БпЛА. Їм здається, що це "іграшки"та можна перемогти ворога ракетами, великими комплексами. Однак в історії людства кожного разу, коли створювалась чергова "вундерваффе", завжди супротивники винаходили засоби, які могли їй протидіяти,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Так само відбуватиметься з безпілотниками, які мають великий потенціал для удосконалення. Цей процес триває постійно: українці створюють власні безпілотники, росіяни виготовляють РЕБ. Україна так само створює РЕБ, противник – удосконалює безпілотники, ми покращуємо РЕБ і т. д.

Постійно відбуваються "наздоганялки" одного за іншим. Виникає питання: хто зможе швидше досягти "стелі", коли шляхи удосконалення будуть вичерпані. Тоді будуть вигадувати нові системи.

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"Проте ця війна продемонструвала, що без БпЛА в сучасній війні обійтися неможливо", – Іван Ступак.