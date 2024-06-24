Без БПЛА невозможно обойтись: почему европейцы недооценивают значение дронов

Использование беспилотников в войне России против Украины приобрело огромный масштаб. В то же время распространяется мнение, что беспилотные технологии в ближайшее время совсем уйдут в прошлое из-за быстрого развития систем радиоэлектронной борьбы.

Однако беспилотники тоже оснащаются системами, способными противостоять РЭБ. Также в Украине за последний год налажено производство 70% комплектующих для дронов. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак сказал 24 Каналу, что сейчас между Украиной и Россией происходят "гонки" по совершенствованию беспилотников и систем, которые должны им противодействовать.

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Процесс продолжается постоянно

Готовясь к новой войне, каждый раз войско опирается на опыт предыдущей, происходившей несколько десятилетий назад. Однако каждая новая война создает что-то неожиданное и готовит непредсказуемые вызовы.

Европейцы недооценивают значение БПЛА. Им кажется, что это "игрушки" и можно победить врага ракетами, большими комплексами. Однако в истории человечества каждый раз, когда создавалась очередная "вундерваффе", всегда противники изобретали средства, которые могли ей противодействовать,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Так же будет происходить с беспилотниками, которые имеют большой потенциал для усовершенствования. Этот процесс продолжается постоянно: украинцы создают собственные беспилотники, россияне изготавливают РЭБ. Украина также создает РЭБ, противник – совершенствует беспилотники, мы улучшаем РЭБ и т.д.

Постоянно происходят "догонялки" одного за другим. Возникает вопрос: кто сможет быстрее достичь "потолка", когда пути усовершенствования будут исчерпаны. Тогда будут придумывать новые системы.

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"Однако эта война продемонстрировала, что без БПЛА в современной войне обойтись невозможно", – Иван Ступак.