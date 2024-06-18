Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что новый мобилизационный закон положительно влияет на боеспособность украинской армии. Боевые бригады пополняются личным составом, который имеет базовую подготовку и еще дополнительно приобретает опыт после распределения по воинским частям.

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Количество операторов дронов увеличилось

Юрий Федоренко отметил, что в обществе сформировалось мнение, что управление беспилотными системами это легко.

На самом деле работа оператора беспилотников очень тяжелая. Для того, чтобы эффективно применять дроны, чтобы доставить их к цели, необходимо как можно ближе подбираться к линии боевого соприкосновения,

– подчеркнул командир батальона.

По его словам, служебная нагрузка на операторов дронов достаточно высокое. Те, кто заполняет анкеты и желает служить в подразделениях беспилотных систем должны быть физически выносливыми, мотивированными и дисциплинированными. Федоренко добавил, что также важно иметь умение быстро усваивать необходимую информацию по применению дорогостоящей техники.

Эта работа очень ответственная. Чем больше дронов и операторов, тем больше удается бить врага. Это позволяет сохранять жизнь нашим пехотинцам,

– сказал командир батальона "Ахиллес".