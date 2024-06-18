В частности, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Для женщин, если они имеют необходимые морально-деловые качества – абсолютно никаких препятствий не существует", – отметил Ерин.
Какие критерии отбора в ряды ГУР
По словам предаствника ведомства, мужчина или женщина, которые изъявили желание присоединиться к подразделению Главного управления разведки, должны соответствовать определенным критериям.
"Прежде всего это нормальное, достойное физическое состояние. Психологическая готовность, мотивированность, патриотизм и желание защищать нашу страну, желание совершенствоваться и двигаться с нашей командой к победе", – отметил представитель ГУР МО.
Также Ерин отметил, что в разведке служат люди совершенно разных профессий. При этом они не просто воюют, а воюют эффективно.
"Высокий уровень показателей обращений в специальные подразделения, которые не просто воюют, а выполняют очень сложные и одновременно почетные задачи, – отметил Ерин.
ГУР запустил рекрутинговую кампанию
- 13 июня стартовала первая публичная рекрутинговая кампания в состав подразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Она получила название "Стал плюс".
- Людей в возрасте от 18 до 40 лет отбирают как в боевые подразделения активных действий, так и в подразделения, что, в частности, работают с беспилотными системами.