Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Евгений Ерин. Таким образом в разведке намекнули о разработке нового украинского оружия, передает 24 Канал.

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В ГУР заинтриговали увеличением "хлопка" у врага

Представитель украинской разведки подчеркнул, что о конкретных модификациях оружия говорить не будут. Однако Ерин отметил, что все результаты украинцы обязательно увидят.

Могу отметить только то, что каждый из нас очень часто, регулярно видит работу конкретных сил и средств военной разведки. И мы делаем все для того, чтобы "хлопок" продолжал цвести как на временно оккупированной территории, так и на территории врага,

– сказал представитель ГУР.

В то же время Ерин отметил, что в России Украина атакует объекты исключительно из соображений военной целесообразности.

Обратите внимание! ГУР МО продолжает собирать 10 миллионов гривен на морские дроны Magura V5. 24 Канал и Благотворительный фонд 24 присоединился к этому сбору, поэтому призываем участвовать в большом #медиасборе, донатить и помогать нашей разведке поражать цели врага.

Украинская разведка продолжает поражать технику России