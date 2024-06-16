Про це в етері національного маратону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Євгеній Єрін. Таким чином у розвідці натякнули про розроблення нової української зброї, передає 24 Канал.

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В ГУР заінтригували збільшенням "бавовни" у ворога

Представник української розвідки наголосив, що про конкретні модифікації зброї говорити не будуть. Однак Єрін зазначив, що всі результати українці обов'язково побачать.

Можу зазначити тільки те, що кожен з нас дуже часто, регулярно бачить роботу конкретних сил і засобів воєнної розвідки. І ми робимо все для того, щоб "бавовна" продовжувала квітнути як на тимчасово окупованій території, так і на території ворога,

– сказав представник ГУР.

Водночас Єрін наголосив, що в Росії Україна атакує об'єкти винятково з міркувань військової доцільності.

Зверніть увагу! ГУР МО продовжує збирати 10 мільйонів гривень на морські дрони Magura V5. 24 Канал і Благодійний фонд 24 приєднався до цього збору, тому закликаємо долучатися до великого #медіазбору, донатити та допомагати нашій розвідці вражати цілі ворога.

Українська розвідка продовжує вражати техніку Росії