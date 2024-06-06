Атака дронів на нафтобазу у Бєлгородській області – результат роботи українських розвідників. Про це пишуть ЗМІ із посиланням на джерела.

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Цілі уражено

Джерело не надає жодних подробиць щодо атаки. Однак зазначає, що цілі було уражено.

Водночас місцева влада Бєлгородської області наполягає, що внаслідок атаки дрона-камікадзе і вибуху сталося загоряння одного з резервуарів.

Там, як завжди, говорять про те, що ніхто не постраждав. Останнім часом російські НПЗ та інші об'єкти нафтопереробної промисловості часто опиняються під ударом дронів. Цікаво, що 28 травня російське Міністерство енергетики оголосило про припинення надання тижневої статистики про виробництво автобензину та дизельного пального. Відомство заявило, що таке рішення ухвалено "враховуючи поточну геополітичну обстановку", передають російські ЗМІ.

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