Зокрема, про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін в етері телемарафону, інформує 24 Канал.

Дивіться також Робимо все, щоб "бавовна" продовжувала квітнути, – в ГУР натякнули про нові розробки зброї

"Для жінок, якщо вони мають необхідні морально-ділові якості – абсолютно ніяких перешкод не існує", – зазначив Єрін.

Які критерії відбору до лав ГУР

За словами предаствника відомства, чоловік чи жінка, які виявили бажання доєднтись до підрозділу Головного управління розвідки, мають відповідати певним критеріям.

"Передусім це нормальний, достойний фізичний стан. Психологічна готовність, вмотивованість, патріотизим і бажання захищати нашу країну, бажання вдосконалюватись і рухатись з нашою командою до перемоги", – зазначив представник ГУР МО.

Також Єрін зазначив, що у розвдіці служать люди абсолютно різних професій. При цьому вони не просто воюють, а воюють ефективно.

"Високий рівень показників звернень у спеціальні підозділи, які не просто воюють, а виконують дуже складні і водночас почесні завдання, – зазначив Єрін.

ГУР запустив рекрутингову кампанію