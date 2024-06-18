Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що новий мобілізаційний закон позитивно впливає на боєздатність українського війська. Бойові бригади поповнюються особовим складом, який має базову підготовку та ще додатково здобуває досвід після розподілу по військових частинах.

Дивіться також У ГУР розповіли, чи приймають у бойові підрозділи жінок

Кількість операторів дронів збільшилась

Юрій Федоренко зазначив, що у суспільстві сформувалась думка, що управління безпілотними системами це легко.

Насправді ж робота оператора безпілотників дуже важка. Для того, аби ефективно застосовувати дрони, щоб доправити їх до цілі, необхідно якомога ближче підбиратись до лінії бойового зіткнення,

– наголосив командир батальйону.

За його словами, службове навантаження на операторів дронів достатньо високе. Ті, хто заповнює анкети та бажає служити у підрозділах безпілотних систем мають бути фізично витривалими, вмотивованими та дисциплінованими. Федоренко додав, що також важливо мати вміння швидко засвоювати необхідну інформацію щодо застосування дорогої техніки.

Ця робота дуже відповідальна. Чим більше дронів та операторів, тим більше вдається бити ворога. Це дозволяє зберігати життя нашим піхотинцям,

– сказав командир батальйону "Ахіллес".