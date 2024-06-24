Проте безпілотники теж оснащуються системами, здатними протистояти РЕБ. Також в Україні за останній рік налагоджено виробництво 70% комплектування до дронів. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав 24 Каналу, що наразі між Україною та Росією відбуваються "перегони" щодо удосконалення безпілотників і систем, що мають ним протидіяти.

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Процес триває постійно

Готуючись до нової війни, кожного разу військо спирається на досвід попередньої, що відбувалась кілька десятиліть тому. Проте кожна нова війна створює щось несподіване і готує непередбачувальні виклики.

Європейці недооцінюють значення БпЛА. Їм здається, що це "іграшки" і можна перемогти ворога ракетами, великими комплексами. Однак в історії людства кожного разу, коли створювалась чергова "вундерваффе", завжди супротивники винаходили засоби, які могли їй протидіяти,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Так само відбуватиметься з безпілотниками, які мають великий потенціал для удосконалення. Цей процес триває постійно: українці створюють власні безпілотники, росіяни виготовляють РЕБ. Україна так само створює РЕБ, противник – удосконалює безпілотники, ми покращуємо РЕБ і т. д.

Постійно відбуваються "наздоганялки" одного за іншим. Виникає питання: хто зможе швидше досягти "стелі", коли шляхи удосконалення будуть вичерпані. Тоді будуть вигадувати нові системи.

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"Проте ця війна продемонструвала, що без БпЛА в сучасній війні обійтися неможливо", – Іван Ступак.