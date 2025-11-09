У ГУР розповіли, чим відрізняються підходи України та Росії до виробництва дронів

Підходи України та Росії до створення безпілотних комплексів принципово відрізняються. Росія ставить на масштабування одного зразка безпілотника, тоді як в Україні виготовляють десятки різних зразків.

Так охарактеризував ситуацію співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який виступив під позивним "Азимут" в інтерв’ю для LIGA.net, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Офіцер бригади "Рубіж" чесно сказав, у чому росіяни переважають ЗСУ

Як відрізняється підхід Росії і України до виготовлення дронів?

За його словами, росіяни схильні робити ставку на уніфікований, "масштабований" зразок: у Росії відшліфовують один-два типи БПЛА до промислової готовності і потім запускають їх у велику серію з залученням ресурсів усього військово-промислового комплексу. Цей підхід він порівняв із радянською моделью виробництва танка Т-34 у Другу світову.

Українська модель – це децентралізоване, різнорідне виробництво: багато невеликих підприємств створюють широкий асортимент апаратів, кожен із яких вирішує конкретні тактичні завдання.

Тобто в той момент, коли в Україні буде 15 невеликих виробників створювати і поставляти 15 різних видів дронів, то в Росії буде два, які будуть масштабовані на всю систему,

– пояснив "Азимут".

Він також навів приклад конкретної російської платформи – оптоволоконного безпілотника "Князь Вандал Новгородський", який уже поставили на широке виробництво в Росії. Він підкреслив, що росіяни активно масштабують саме такі уніфіковані моделі. Крім того, офіцер зазначив, що центр "Рубікон" нині вважають одним із найдієвіших підрозділів Росії у сфері БПЛА – працівники цього центру опановують не лише повітряні платформи, а й наземні роботизовані комплекси.

"Вони, як і всі загалом, зараз на етапі розвитку цього напрямку. Але треба ж розуміти, в чому відмінність суттєва української безпілотної системи та російської безпілотної системи", – заявив "Азимут".

У ГУР привідкрили таємницю "Рубікона"