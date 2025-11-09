У ГУР розповіли, чим відрізняються підходи України та Росії до виробництва дронів
- Україна виготовляє багато різних моделей дронів, тоді як Росія використовує масштабування одного типу безпілотника.
- Росія активно розвиває уніфіковані безпілотні платформи, такі як оптоволоконний дрон "Князь Вандал Новгородський".
Підходи України та Росії до створення безпілотних комплексів принципово відрізняються. Росія ставить на масштабування одного зразка безпілотника, тоді як в Україні виготовляють десятки різних зразків.
Так охарактеризував ситуацію співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який виступив під позивним "Азимут" в інтерв’ю для LIGA.net, повідомляє 24 Канал.
Як відрізняється підхід Росії і України до виготовлення дронів?
За його словами, росіяни схильні робити ставку на уніфікований, "масштабований" зразок: у Росії відшліфовують один-два типи БПЛА до промислової готовності і потім запускають їх у велику серію з залученням ресурсів усього військово-промислового комплексу. Цей підхід він порівняв із радянською моделью виробництва танка Т-34 у Другу світову.
Українська модель – це децентралізоване, різнорідне виробництво: багато невеликих підприємств створюють широкий асортимент апаратів, кожен із яких вирішує конкретні тактичні завдання.
Тобто в той момент, коли в Україні буде 15 невеликих виробників створювати і поставляти 15 різних видів дронів, то в Росії буде два, які будуть масштабовані на всю систему,
– пояснив "Азимут".
Він також навів приклад конкретної російської платформи – оптоволоконного безпілотника "Князь Вандал Новгородський", який уже поставили на широке виробництво в Росії. Він підкреслив, що росіяни активно масштабують саме такі уніфіковані моделі. Крім того, офіцер зазначив, що центр "Рубікон" нині вважають одним із найдієвіших підрозділів Росії у сфері БПЛА – працівники цього центру опановують не лише повітряні платформи, а й наземні роботизовані комплекси.
"Вони, як і всі загалом, зараз на етапі розвитку цього напрямку. Але треба ж розуміти, в чому відмінність суттєва української безпілотної системи та російської безпілотної системи", – заявив "Азимут".
У ГУР привідкрили таємницю "Рубікона"
Підрозділ "Рубікон" створений за підтримки ГРУ, російської воєнної розвідки.
Цей підрозділ має "максимальні можливості для свого розвитку і максимальний доступ до фінансування та технологій". Рекрутери "Рубікону" можуть забирати пілотів-дроноводів з будь-яких загальновійськових частин.